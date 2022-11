Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Następnie wprowadzili do ustawy poprawki dotyczące naliczania tzw. janosikowego oraz zwiększenia dotacji na wsparcie celów mieszkaniowych. Jedna z poprawek dotyczy podniesienia poziomu dochodów powiatu, od których naliczane jest tzw. janosikowe do 120%. Druga - ma na celu zwiększenie dotacji do Krajowego Zasobu Nieruchomości do 20 mln zł.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji budżetu w 2023 zakłada utrzymanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poziomie z 2022 r. z podstawą z roku 2019. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych pracowników, których wynagrodzenia są relacjonowane do ich wynagrodzeń został określony na poziomie 7,8% (poziom wzrostu płac, przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 r. dla pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej).

Jednocześnie regulacja wprowadza podstawę prawną dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy - do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4% kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r.

Zakłada także wprowadzenie możliwości przekazania przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych:

- uczelniom publicznym na program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" oraz wsparcie potencjału uczelni,

- Funduszowi Reprywatyzacji na obejmowanie akcji i udziałów w spółkach.

W ustawie wskazano dodatkowe źródło finansowania zadań państwa dotyczące informatyzacji z Funduszu Szerokopasmowego i Funduszu Centralnej Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Ustawa ma dać ok. 1 mld zł wpływów do budżetu państwa