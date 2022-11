Szczyt innowatorów

CEO Innovation Executive Summit to spotkanie tych innowatorów z 12 branż przyszłości, którzy mają istotny wpływ na podejmowane w nich decyzje. Wydarzenie skierowane do prezesów i kadry zarządzającej przedsiębiorstw odbyło się pod koniec września w Warszawie.

Jeden z paneli dyskusyjnych podczas CEO IES dotyczył przyszłości rolnictwa. W ramach debaty pod hasłem GreenTech|AgriTech o wykorzystaniu technologii w sektorze, czekających go wyzwaniach i możliwych kierunkach rozwoju rozmawiali doświadczeni uczestnicy rynku agro: Jacek Gbur - Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy Kramp Polska, Michał Piosik – Współzałożyciel Foodtech oraz Maciej Kalisz – Dyrektor Zarządzający Agro-Sieć Maszyny i AgroSharing. Dyskusję prowadziła Iwona Szwajkajzer, założycielka agencji Know How Szwajkajzer (KHS).

Rolnictwo 4.0

Rolnictwo towarzyszy człowiekowi w zasadzie od początku historii. Przez tysiąclecia wyglądało ono tak samo, aż maszyny parowe umożliwiły produkcję rolną na skalę przemysłową. To była pierwsza rewolucja. Mechanizacja i wprowadzenie nawozów (rolnictwo 2.0) zwiększyły wydajność branży. Komputery i układy scalone (rolnictwo 3.0) ułatwiły pracę rolnikom.

W 2018 roku na World Government Summit zaproponowano termin Rolnictwo 4.0 – kolejnej ery, którą napędzać będzie technologia (tzw. AgriTech). Roboty i systemy maszyn zapewne w wielu miejscach zastąpią człowieka, ale to naturalna odpowiedź na największe wyzwania dla rolnictwa w najbliższej przyszłości.

Dziś mamy już do czynienia z uprawą epoki rewolucji cyfrowej: zdigitalizowaną, inteligentną, wydajną, ale wciąż szukającą rozwiązania dla zmian klimatu, negatywnych trendów w demografii, niedoboru zasobów naturalnych oraz marnotrawienia żywności. Staramy się naprawić te kłopotliwe obszary. Rozwijamy się tak szybko, że inni czasem nie nadążają, a jednak branża rolnicza nadal jest postrzegana jako zacofana. – mówi Jacek Gbur, Członek Zarządu Kramp Polska.

Zrozumieć rolnika

Firma Kramp, największy dostawca części zamiennych dla rolnictwa, właściciel sieci sklepów Grene

i Powered by Kramp od lat mierzy się ze stereotypami, jakimi obciążona jest branża rolnicza. Poprzez liczne aktywności społeczne, Kramp dąży do zmiany postrzegania gospodarzy i hodowców przez społeczeństwo. Aby próbować poprawiać życie polskich rolników należy ich najpierw zrozumieć, stanąć obok nich, a nie patrzeć na nich z perspektywy okna biurowca – przekonuje Jacek Gbur.

Stąd liczne marketingowe badania terenowe, jakie przeprowadza Kramp. Wynika z nich, że rolnicy najbardziej potrzebują uznania, stabilności, bezpieczeństwa i… czasu. Zwłaszcza tego straconego. Tu wkracza AgriTech, dzięki któremu da się oszczędzić cenne minuty i godziny, a w ślad za tym – niemałe pieniądze. Dzień przestoju dla rolnika obszarowego to realne straty. Dziesiątki tysięcy złotych. Staramy się, aby dzięki Kramp tych dni było jak najmniej – podkreśla Jacek Gbur.

Przykłady? Po stronie sklepów Kramp działa inteligentna logistyka, która monitoruje stany magazynowe i sprzedaż najpopularniejszych produktów tak, aby były dostępne od ręki w każdym oddziale. Z kolei aplikacja dla klientów wykorzystuje techniki tzw. widzenia komputerowego (ang. computer vision) i po obrazie z telefonu użytkownika potrafi rozpoznać, czy potrzebny produkt znajduje się w ofercie handlowej Kramp. W przypadku poszukiwania konkretnej śrubki, nakrętki czy innej części zapasowej to naprawdę duża oszczędność czasu.

Wymóg innowacji

Dostęp do takich innowacji to nie tylko ułatwienie, ale i konieczność. Kryzys klimatyczny jest faktem. Ostatniego lata susza dotknęła ponad 60% terenów Europy. W takiej sytuacji zautomatyzowane nawadnianie czy monitorowanie pogody to nie fanaberia, lecz warunek utrzymania dotychczasowych poziomów produkcji.

Wymagania modernizacyjne stawia nie tylko natura, ale i główni regulatorzy rynku rolnego. Unia Europejska dąży do tego, aby do 2050 r. świat stał się klimatycznie neutralny, gospodarki produkowały dostateczną ilość zdrowej żywności (o dobrej wartości odżywczej), zmniejszyły użycie nawozów o 20% i ograniczyły wykorzystywanie pestycydów o minimum 50%. Bez udziału technologii to się po prostu nie uda.

Technologia dla wszystkich

Jednocześnie daleko nam do momentu, gdy najbardziej potrzebne innowacje będą dostępne dla wszystkich. Dlatego na znaczeniu zyskują zjawiska takie, jak ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) pozwalająca na optymalne wykorzystanie zasobów, np. bez konieczności płacenia za posiadanie maszyn i narzędzi, a tylko za ich faktyczne używanie. Wie o tym Maciej Kalisz, Dyrektor Zarządzający Agro-Sieć Maszyny i AgroSharing: Pochodzę ze społeczeństwa wiejskiego i bardzo dotyka mnie temat wykluczenia technologicznego rolników. To się nasila, bo najnowsza technologia jest droga, dla wielu gospodarzy finansowo nieosiągalna. Hasła: ekologia, ekologiczny – też przywodzą na myśl coś kosztownego, dostępnego dla zamożnych. Próbujemy odczarować to myślenie. Jako Agro-Sieć Maszyny i AgroSharing chcemy dać rolnikowi szansę optymalizacji jego pracy poprzez czasowy dostęp do naszej technologii. Sprzęt wynajmujemy na tak długo, jak jest potrzebny, a potem jedzie na kolejne pole i do kolejnej pracy. Zarabia na siebie, ale przede wszystkim zarabia dla rolnika, który go wynajął.

Pogląd o potrzebie nowoczesnej technologii dostępnej dla wszystkich z pewnością podziela Jacek Gbur z Kramp: Dzisiejsze, turbulentne czasy, wymagają elastyczności i swobody biznesowej. To właśnie chcemy oferować naszym partnerom biznesowym. Stawiamy na digitalizację, aby dać im szansę na konkurowanie daleko od siedziby swojej firmy. Stawiamy na nowoczesne sklepy modułowe Powered by Kramp, które właściciele będą mogli stworzyć po swojemu, ale w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe i najskuteczniejsze rozwiązania technologiczne. Chcemy się zmieniać i zmieniać ten świat. To nasza tradycja od pierwszych dni istnienia firmy. Już wtedy nasz ojciec-założyciel, Johan Kramp wykorzystywał ponownie pojemniki od dostawców, dając im drugie życie i wysyłając w nich towary do klientów. Od tego zaczęliśmy, ale na tym na pewno nie skończymy.