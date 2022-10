"Spotkanie z premierem dotyczyło problemów związanych z wysokimi cenami narzucanymi przez spółki skarbu państwa samorządom oraz zaangażowanie samorządów w dystrybucję węgla" – poinformował po spotkaniu Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich.

Arkadiusz Chęciński prezydent Sosnowca przekazał, iż podczas spotkania szef rządu zapewnił, "że będzie ustalona cena maksymalna (za energię elektryczną – PAP) dla samorządowców". "Nie jesteśmy zadowoleni, bo mówi się o kwocie blisko 800 zł" – oznajmił.

Według samorządowców ceny za energię powinny być "jak najbliżej ceny producenckiej". "Obecnie w Ciechanowie cena energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego wynosi 269 zł za megawatogodzinę. Przy przyjęciu propozycji 800 zł za jedną MWh, to ok. 300 proc. podwyżka. (…) Chcielibyśmy, żeby ta stawka była zbliżona do 500–600 zł, a nie 800 zł" – podkreślił Kosiński.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński, Janusz Majewski