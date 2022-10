W rozmowie z Maciejem Głogowskim w TOK FM Przemysław Litwiniuk stwierdził, że członek Rady Polityki Pieniężnej może wejść do centrali NBP tylko raz w tygodniu. - Codziennie tam nie bywam. Nie ma takiej konieczności, bo nie jestem w stosunku pracy. Po drugie, zgodnie z uchwałą zarządu NBP wizyta w banku o charakterze służbowym jest możliwa jeden raz w tygodniu, a jeśli jest posiedzenie decyzyjne, to tylko na to posiedzenie – zauważył Litwiniuk w audycji "EKG". Więcej informacji na stronie TOK FM.

W audycji Litwiniuk był pytany również o ewentualne kolejne podwyżki stóp procentowych. - Uważam, że dopóki rośnie inflacja bazowa, dopóki sytuacja na rynku pracy jest dobra, dopóki - polska gospodarka - jej aktorzy cały czas zaskakują otoczenie swoją aktywnością, dotąd trzeba podejmować działania ukierunkowane na zacieśnienie tej polityki. Ma to nastąpić poprzez podwyższanie stóp procentowych lub poprzez korzystanie z innych narzędzi, które są w rękach zarządu - to jest kwestia odpowiedzi w przyszłości" - powiedział Litwiniuk w rozmowie w TOK FM.

- Zapowiedź zakończenia [podwyżek stóp procentowych] byłaby zdecydowanie przedwczesna - mówię o cyklu podwyżek. Być może mieliśmy do czynienia tylko z przerwą. Rada rozstrzyga w tych kwestiach na podstawie bieżących danych. Na ostatnim posiedzeniu istniały dane zarówno uzasadniające dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej jak również, podawano argumenty wynika to z komunikatu po posiedzeniu Rady przemawiające za chwilowym przerwaniem tego procesu w celu zorientowania się, co do skali oddziaływania dotychczasowego zacieśniania w krótszej perspektywie - dodał Litwiniuk.

Senat powołał Przemysława Litwiniuka w skład Rady Polityki Pieniężnej 12 stycznia 2022 r.

Źródło: TOK FM, ISBnews