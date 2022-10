Wąsik przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki podpisał w czwartek zarządzenie wprowadzające 2. stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

"Widzimy, że atak na Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, to może być taką przygrywką do tego, żeby zaatakować Baltic Pipe. Nasze służby (…) będą nadal działać, ale także służby natowskie, bo to nie jest tylko nasza inwestycja" – powiedział wiceszef MSWiA. Dodał: "zdajemy sobie sprawę, że różnego typu działania wobec naszego gazociągu mogą być podejmowane. Mam nadzieję, że będziemy potrafili im zapobiec".

Odnosząc się do zniszczenia gazociągów Nord Stream 1 i 2, do którego doszło przed tygodniem wyraził przekonanie, że odpowiedzialna jest za to Rosja.

"My uważamy, że Nord Stream, w momencie, gdy nie było szansy jego kontynuowania, został zniszczony przez stronę rosyjską, co miało zagrozić Zachodowi atakiem na pewną infrastrukturę" - oznajmił. (PAP)