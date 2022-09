Na zaproszenie Szymona Hołowni na kongres do Warszawy przyjedzie m.in. Stéphan Séjourne - przewodniczący Renew Europe i partii Renaissance Emmanuela Macrona, Thierry Breton - komisarz ds. rynku wewnętrznego UE, a także politycy z wielu krajów członkowskich, w tym byli premierzy i ministrowie.

Reklama

Jak powiedział PAP wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko, spotkania Renew Europe odbywają się co roku w różnych europejskich stolicach, w których frakcji ma swoich przedstawicieli. W 2021 roku spotkanie zorganizowano w Paryżu, a jego gospodarzem była partia prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W tym roku organizację powierzono Polsce 2050. Będzie to pierwsze wydarzenie tej rangi w naszym kraju. "Uznajemy, że jest to docenienie naszej roli w ramach grupy Renew Europe" - przyznał wiceprzewodniczący Polski 2050. Podkreślił, że mimo iż Polska 2050 jest młodym ugrupowaniem, to Renew Europe traktuje je bardzo poważnie, a w kontekście eurowyborów zaplanowanych na 2024 rok, postrzega jako jedną z kluczowych sił współtworzących tę frakcję w Parlamencie Europejskim.

Wiceprzewodniczący przyznał również, że obecność europejskich polityków z Renew Europe w Polsce to gest, który można odczytać jako wsparcie i pomoc skierowaną do jego ugrupowania na rozpoczęcie sezonu politycznego rok przed wyborami. Ponadto, polityk zwrócił też uwagę, że Polska jest obecnie "przedmiotem wielu emocji w UE" i europosłowie Renew Europe będą chcieli osobiście przyjrzeć się temu, jak wygląda sytuacja w Polsce, a także dowiedzieć, jaka jest pozycja ugrupowań opozycji demokratycznej przed zbliżającymi się wyborami.

Reklama

Delegaci nie będą jednak rozmawiać wyłącznie o polityce krajowej. W trakcie niedzielnego kongresu lider Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawi swoją wizję przyszłości Unii Europejskiej oraz wskaże, jaka jego zdaniem powinna być pozycja i rola Polski w Europie, szczególnie w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego. "Nie zgadzamy się z tym, jak w tej chwili rząd PiS traktuje instytucje unijne, nie podoba nam się również to, że rząd ustawia Polskę w sytuacji nieustających konfliktów z instytucjami unijnymi" - powiedział PAP Kobosko.

Przekonywał, że Polska nie powinna być postrzegana w UE jako "wyrzutek", ale być jednym z kluczowych krajów rozgrywających najistotniejsze bieżące sprawy, w tym te dotyczące dalszych kierunków rozwoju Unii. "Powinniśmy razem z Paryżem, Berlinem, Rzymem współdecydować o tym, w którą stronę będzie szła Unia Europejska" - podkreślił. Dodał, że w tych kwestiach Polska 2050 znajduje wspólny język z partią prezydenta Macrona i z niemiecką partią liberalną FDP, która jest częścią koalicji rządzącej w Berlinie.

Podczas wizyty delegatów z Renew Europe w Polsce odbędą się także spotkania bilateralne. "Mamy pytania o przyszłość Europy, o powiększanie Unii Europejskiej, a także o zasady, które funkcjonują w Unii, m.in. te dotyczące jednogłośności przy podejmowaniu kluczowych decyzji" - wyliczył wiceprzewodniczący.

Europosłanka Polski 2050 Róża Thun, która w ubiegłym roku dołączyła do Renew Europe, powiedziała PAP, że będą to bardzo ważne rozmowy "krystalizujące wizję na przyszłość". Zdradziła także, że w swoim wystąpieniu, jakie wygłosi na kongresie będzie mówić o suwerenności. "Zawsze podkreślam, że suwerenni jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy silną Unią Europejską, kiedy razem z innymi współdecydujemy o kształcie polityki, w tym również polityce środowiskowej całego kontynentu, o bezpieczeństwie, budżecie" - wyliczyła. Dodała, że nasza suwerenność i bezpieczeństwo w znacznym stopniu zależy od tego, jak bardzo aktywni i jak mocno związani jesteśmy w sojuszach, które podpisaliśmy.

Dopytywana, czy w obecnej sytuacji zawarte wcześniej sojusze wymagają ponownego potwierdzenia, europosłanka zaznaczyła, że nic samo się nie dzieje. W jej ocenie, w sojuszach potrzebne jest zaangażowanie nie tylko polityków, ale również obywateli, działaczy społecznych i mediów. "Musimy zawsze na nowo przyjmować na siebie tę odpowiedzialność, a to wymaga stałej rozmowy, nieustannego dogadywania się i ciągłego budowania dobrych relacji oraz wyjaśniania sobie różnych spraw, tak, aby uniknąć nieporozumień" - wyjaśniła.

Wizyta europarlamentarzystów Renew Europe potrwa cztery dni. W niedzielę o godz. 13 rozpocznie się kongres, w trakcie którego delegaci będą mówić m.in. o bezpiecznej Europie, płacach, podniesieniu jakości życia, sprawiedliwej i zielonej transformacji i bezpieczeństwie. Na kolejne dni zaplanowano spotkania bilateralne, podczas których poruszane mają być m.in. kwestie dotyczące praworządności w Polsce oraz aborcji.

Renew Europe, czyli Odnowić Europę, to trzecia co do wielkości frakcja w Parlamencie Europejskim, Polska 2050 dołączyła do niej w 2021 roku za sprawą eurodeputowanej Róży Thun. (PAP)

Autor: Daria Kania

dka/ dki/