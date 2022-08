Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości w Studiu PAP odniósł się do reformy sądownictwa oceniając, że jest to "praca tytaniczna". "Jedna sprawa to kwestie systemowe, organizacyjne, za które odpowiada minister sprawiedliwości, parlament w ramach tworzenia ustaw. Mamy też przypadki bardzo niedobre, jak chociażby ostatni wyrok w sprawie skandalicznych słów pana Frasyniuka" - powiedział.

Fogiel dopytywany o powód, w wyniku którego reforma cały czas nie została przeprowadzona, wskazywał na kilka aspektów. "Rzeczywiście decyzje pana prezydenta z 2017 roku miały pewien wpływ. Objętość i skomplikowanie materii również nie jest bez znaczenia. My też mówiliśmy, że reforma sądownictwa będzie prowadzona etapami, tak się dzieje" - wyjaśnił.

Rozmawiała: Anna Nartowska

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska