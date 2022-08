Motywacją do oszczędności będą wysokie ceny opału. Wczoraj premier potwierdził doniesienia DGP, że szykowane są rozwiązania, które mają ulżyć także tym gospodarstwom domowym, które są ogrzewane innymi źródłami ciepła niż węgiel, np. pelletem czy gazem LPG. Ustawa w tej sprawie ma zostać wypracowana do czwartku. Jak wynika z wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, w grę wchodzą różne możliwości: od dodatków, podobnych do węglowych, choć w innej wysokości, po obniżkę stawek VAT. Te rozwiązania mają być traktowane alternatywnie. Równocześnie rząd będzie się starał zminimalizować podwyżki cen taryf na energię i gaz. - Tym kryzysem musimy się podzielić z firmami. Jakaś podwyżka dotknie gospodarstwa domowe, ale dużą część tej podwyżki (…) muszą pokryć firmy energetyczne. Jak najmniejszy wpływ na gospodarstwa domowe to nasze credo - mówił wczoraj premier. Jak wylicza rząd, dotychczasowy koszt tarczy antyinflacyjnej to ok. 30 mld zł. Dodatki węglowe mają kosztować 11,5 mld zł, a opisane wyżej rozwiązania - 10-12 mld zł. Łączny koszt to ok. 50 mld zł.