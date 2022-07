"Po raz kolejny podpisaliśmy umowę tu, w PZL Świdnik, dotyczącą wyposażenia Wojska Polskiego w śmigłowce. (...) W 2019 rok chodziło o śmigłowce AW101, które już bardzo niedługo trafią na wyposażenie polskiej marynarki wojennej. Przed chwilą umowa, która dotyczy śmigłowców AW149, które trafią na wyposażenie polskich sił lądowych" - powiedział Błaszczak podczas uroczystości.

Podkreślił, że śmigłowce AW149 cieszą się dobrą opinią. "To są śmigłowce, które powstają w ramach grupy Leonardo, PZL Świdnik jest jednym z czołowych zakładów w ramach tej grupy" - zaznaczył. Wyraził zadowolenie, że umowa daje perspektywy rozwoju PZL Świdnik.

"Ale najistotniejsze jest to, że na wyposażenie polskich sił lądowych trafią nowoczesne śmigłowce i to trafią już od przyszłego roku" - zaznaczył, dodając, że pierwsze śmigłowce będą gotowe już w przyszłym roku, co jest niezwykle ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej, napaści Rosji na Ukrainę i tego, że tuż za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. W związku z tym - zaznaczył - polskie władze podjęły decyzję, by "skokowo przyspieszyć proces modernizacji Wojska Polskiego".

"Kontrakt opiewa na kwotę 8 mld 250 mln zł. Dotyczy 32 śmigłowców AW149, a więc dwóch eskadr śmigłowców. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że pierwsze śmigłowce trafią do Wojska Polskiego już w przyszłym roku" - powiedział Błaszczak.

Poinformował też, że w ramach kontraktu Polska ma również zamówiony pakiet logistyczny i szkoleniowy, łącznie z symulatorami.(PAP)

Autorzy: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Piotr Nowak