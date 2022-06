Podczas konferencji prasowej w Raszynie premier został zapytany o doniesienia medialne, które pojawiły się wcześniej w środę, że posłanka Ścigaj wejdzie do rządu. "Po wielu rozmowach merytorycznych, po wielu rozmowach programowych o bardzo konkretnych sprawach, o bardzo wielu tematach, które nurtują Polaków, ekonomicznych, społecznych, politycznych, doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu" - potwierdził Morawiecki.

Poinformował, że Ścigaj zajmować ma się "szeroko rozumianą tematyką integracji społecznej". Jak podkreślił, to tematyka na której Ścigaj świetnie się zna i na której koncentruje się od wielu lat.

Premier zaznaczył, że Ścigaj zajmować będzie się kwestiami integracji społecznej w okresie "napięć na forum polskim, międzynarodowym związanym z falą uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko". "Tutaj mamy do czynienia ze zjawiskami o wiele szerszymi i tymi zagadnieniami będzie zajmowała się nowa pani minister" - dodał.

Czteroosobowe dotąd koło Polskie Sprawy tworzyli obok Ścigaj także: Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Paweł Szramka. Poseł Szramka poinformował w środę przed południem, że zrezygnował z członkostwa w tym kole i ogłosił, że zostanie posłem niezrzeszonym. "Liczyłem na to, że potoczy się to zupełnie inaczej" - napisał poseł na Twitterze. (PAP)