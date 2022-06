Wodór to jeden z filarów dekarbonizacji. PKN ORLEN planuje, że w 2030 r. mniej więcej połowa wodoru produkowanego w Grupie ORLEN będzie nisko- i zeroemisyjna. Docelowo ma to być nawet ponad 80 proc. Dzięki zainstalowaniu mocy produkcyjnych nisko- i zeroemisyjnego wodoru, w tym wykorzystaniu technologii elektrolizy wody zasilanej OZE oraz przetwarzaniu odpadów komunalnych w kierunku wodoru, w 2030 r. koncern zamierza osiągnąć ok. 0,5 GW nowych mocy wytwórczych wodoru. Ambicją płockiego giganta jest zwiększenie nowych mocy produkowanej na bazie wodoru energii nawet do 1 GW. Będzie to możliwe dzięki panującym obecnie, sprzyjającym warunkom do rozwoju niezbędnych technologii, w tym mocy zainstalowanych w OZE, a także regulacjom i dostępowi do finansowania.