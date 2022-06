Reklama

W piątkowym wywiadzie dla portalu wPolityce.pl minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił m.in. o nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

"Ustawa zwana +Lex Czarnek+ została zawetowana przez pana prezydenta. Jest gotowa już druga po to, żeby mieć kontrolę nad wszelkimi lewicowymi organizacjami, które próbują indoktrynować i dzisiaj indoktrynują w wielkich miastach, więc to nie jest kwestia otwierania furtki, tylko kwestia zrobienia czegoś, co zamknie furtkę niekontrolowanego indoktrynowania" - powiedział Czarnek portalowi.

Dodał, że projekt nowelizacji "Lex Czarnek 2.0" jest gotowy i jest "w tym momencie w konsultacjach z Kancelarią Prezydenta".

Zapytany o to, kiedy można się spodziewać jej procedowania, odparł: "już". "W zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu z panią minister Ignaczak-Bandych, Szefem Kancelarii Prezydenta, ustaliliśmy wszystkie szczegóły prac. W tym tygodniu, który będzie przed nami, spotkają się nasze zespoły posłów i urzędników Kancelarii Prezydenta, tak żeby dograć wszystkie ewentualne wątpliwości i ruszamy z tym w trybie poselskim, tak jak to zostało uzgodnione. Także myślę, że od września ustawa będzie obowiązywała" - ocenił.(PAP)