Media potrafią być bardzo uzależniające. Na początek posłużę się przykładem YouTuba. Nawet jeśli wchodzimy na niego w celach edukacyjnych, np. przygotowania się do sprawdzianu, to i tak na stronie głównej wyświetla się coś, co rozprasza naszą uwagę od tego, po co włączyliśmy tę platformę. Wszystkie te aplikacje są zbudowane w taki sposób, aby zatrzymać nas tam jak najdłużej. Algorytmy podpowiadają nam filmy na podstawie poprzednich wyświetleń. Jak widać, to działa, a szczególnie w przypadku TikToka. Tam filmy są krótsze, przez co łatwiej jest się zatrzymać. Jednak te krótkie filmy są bezwartościowe. Są stratą czasu.