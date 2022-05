Reklama

Sejm w czwartek przeprowadził debatę nad wnioskiem złożonym 11 maja przez posłów: KO, Lewicy, KP-PSL oraz Polski 2050. Sejmowa komisja sprawiedliwości rekomenduje odrzucenie wniosku.

Reklama

"Nie pozostaje mi nic innego, jak odwołać się do swoich słów, które skierowałem do totalnej opozycji w czasie pracy komisji sejmowej, ponieważ niczym nowym nie byliście w stanie zaskoczyć poza manipulacją, kłamstwem i inwektywami" - powiedział Ziobro po zakończeniu wystąpień przedstawicieli klubów i kół w debacie."Nie tylko jesteście opozycją totalną, ale przede wszystkim fatalną dla Polski, zgubną dla Polski, zakłamaną, zacietrzewioną, zaciekłą. O tym świadczą wasze ostatnie wystąpienia, tak na komisji, jak i przed chwilą z mównicy sejmowej" - powiedział.

Do przedstawicieli PO powiedział, że mają "błąd w nazwie partii". "To nie powinna być Platforma, ale pogarda - pogarda wobec Polski, bo nie kto inny tylko właśnie wy, nieustannie, w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, przeciwko Polsce jątrzycie, donosicie i domagacie się nakładania na własne państwo, naród, własny kraj i także własnych wyborców kar i sankcji finansowych. To jest pogarda wobec własnego państwa" - powiedział Ziobro. Według niego, opozycja postępuje "jak ów złodziej, złapany na gorącym uczynku, złapany za rękę, który najgłośniej krzyczy: łapać złodzieja". "Bo jesteście złodziejami. Te ponad 100 uchwał i rezolucji z komisji PE, z PE, to wasze dzieło i to są konsekwencje, jakie odczuwają dzisiaj Polacy" - dodał Ziobro.

Przekonywał, że Ministerstwo Sprawiedliwości pod jego kierownictwem przeprowadziło wiele ważnych zmian, m.in. przepisy pozwalające ścigać mafie VAT-owskie. "W miesiąc po ich uchwaleniu do polskiego budżetu państwa wpłynęło dwa razy więcej podatku z VAT" - powiedział Ziobro. Dodał, że w porównaniu z poprzednimi rządami udało się zwiększyć konfiskowanie majątków przestępców.

Ziobro mówił, że za sprawą pracy MS również mafie dopalaczowe ścigane są tak samo jak mafie narkotykowe, ściągalność alimentów wzrosła o 230 proc., zwiększyła się skuteczność egzekucji komorniczych z 10 do 15 proc. Stwierdził również, że w tej chwili 7,5 tys. osób odbywa kary w ramach dozoru elektronicznego i jest to najwyższy wskaźnik w Europie. "Za waszych czasów 36 proc. więźniów pracowało, dziś pracuje 86 proc. więźniów" - mówił do opozycji Ziobro.

Dodał, że dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości wprowadzono przepisy na rzecz ochrony dzieci, walki z pedofilami, mające przeciwdziałać przemocy domowej, rozszerzające prawo do obrony koniecznej, a także zostało utworzonych 305 punktów pomocy prawnej w całym kraju dla osób pokrzywdzonych, których nie stać na adwokatów.