Aby sprostać tym wyzwaniom, program reform gospodarczych w regionie powinien koncentrować się na pięciu kluczowych czynnikach, czyli „5I”: instytucjach, inwestycjach, innowacjach, imigracji i inkluzywności. Po pierwsze, należy nadal wzmacniać wysokiej jakości instytucje, w dużej mierze zaimportowane z Zachodu podczas procesu akcesji do UE. Europa Środkowa i Wschodnia powinna być orędownikiem dalszego wzmacniania instytucjonalnego UE i pomagać w realizacji pięknego marzenia o zbudowaniu Stanów Zjednoczonych Europy. Po drugie, wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej, ale także UE, muszą podwoić inwestycje publiczne. Obecny poziom inwestycji publicznych w Polsce i w UE w stosunku do PKB wynosi odpowiednio mniej niż jedną trzecią i jedną piątą poziomu inwestycji publicznych np. w Chinach. Większość z tych dużych inwestycji powinna być przeznaczona na zieloną gospodarkę i niezależność energetyczną. Napaść Rosji na Ukrainę sprawia, że jest to pilniejsze niż kiedykolwiek. Po trzecie, ponieważ możliwości absorpcji technologii stopniowo się zmniejszają, Europa Środkowa i Wschodnia będzie musiała więcej inwestować w badania podstawowe i innowacje, aby w pełni dogonić Zachód. Zachód ze swojej strony powinien podwoić nakłady na innowacje, aby ożywić wzrost produktywności. Po czwarte, otwarcie na imigrację, w tym na uchodźców z Ukrainy, będzie kluczem do zatrzymania procesu wyludniania i łagodzenia skutków starzenia się społeczeństwa. Wreszcie, nowy model wzrostu musi mieć charakter inkluzywny – co do zasady powinien dawać takie same szanse na sukces każdemu, niezależnie od zamożności rodziny, płci, orientacji seksualnej, siły sieci społecznych czy miejsca urodzenia. Będzie to wymagało inwestycji w wysokiej jakości edukację dla wszystkich, solidne usługi publiczne i wysoką mobilność społeczną.