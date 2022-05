Reklama

Mój tata i jego grupa saperów potrzebują: auto, dwa wykrywacze min, dron i dobrą lornetkę” – to jeden z apeli na polskiej grupie na Facebooku „Pomoc dla Ukrainy”. Należy jednak do wyjątków. Gros stanowią bowiem wpisy uchodźców szukających mieszkania, ubrań czy pracy w Polsce. Od początku rosyjskiej agresji polską granicę przekroczyło ponad 3 mln osób. Większość z nich została.

Trwająca od 24 lutego wojna przyspieszyła procesy demograficzne trwające w Polsce od kilku lat. – W światowej historii migracji w XX i XXI w. Polska jest krajem, który najszybciej zmienił status państwa z emigracyjnego na imigracyjne. W całej UE wydajemy najwięcej pozwoleń na sezonową pracę dla obcokrajowców – mówi demograf prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Na oficjalnej stronie Unii Europejskiej wciąż jeszcze można wyczytać: „W porównaniu z innymi krajami europejskimi Polska jest bardzo jednorodna pod względem narodowościowym. Szacuje się, że nie więcej niż 3 proc. ogółu mieszkańców stanowi ludność mniejszości narodowych”. Te szacunki są jednak mocno nieaktualne. Z badań zleconych przez Unię Metropolii Polskich opartych na tzw. geotrappingu (metoda identyfikowania użytkowników smartfonów przebywających w danym czasie w określonym miejscu) wynika, że obecnie w Polsce jest ponad 3 mln Ukraińców. Ci, którzy uciekli przed wojną, dołączyli do tych przybyłych wcześniej. Do tego trzeba doliczyć kilkaset tysięcy cudzoziemców z innych krajów. Z tego można wnioskować, że ok. 10 proc. społeczeństwa stanowią obcokrajowcy. Obraz Polski jako kraju w dużej mierze jednorodnego etnicznie zmienia się więc szybko i nie tylko z powodu wojny.

Unijny gambit

W tym procesie widać trzy cezury. Najważniejszą było wejście Polski do Unii Europejskiej. Z jednej strony nasiliło wcześniejszy trend emigracji zarobkowej. Najpierw do Wielkiej Brytanii i Irlandii, a potem – w miarę otwierania rynków pracy – do innych krajów unijnych wyjechało ponad 2 mln Polaków. Ale równocześnie przystąpienie do Wspólnoty oznaczało napływ funduszy i wzrost gospodarczy, przekładający się na szybsze tempo doganiania bogatszych krajów UE . Dzięki temu Polska zaczęła być atrakcyjna jako miejsce do pracy dla obywateli państw położonych na wschód od UE.

Kolejnym punktem zwrotnym był rok 2014 i pierwsza rosyjska inwazja na Ukrainę – zabór Krymu i utworzenie kontrolowanych przez Moskwę separatystycznych republik ługańskiej i donieckiej. – Po 2014 r. mieliśmy do czynienia z masowym napływem imigrantów zarobkowych. Wówczas nie przyjeżdżali uchodźcy, oni rozpłynęli się po Ukrainie. Przybyli natomiast ludzie szukający zarobków , które mogą przekazywać do rodzin, które zostały w ich kraju – podkreśla Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zatrudnianie Ukraińców było możliwe dzięki liberalnej procedurze – oprócz pozwoleń na pracę, których udzielenie było dosyć zbiurokratyzowane, wprowadzono pracę na tzw. oświadczenia. To uproszczona ścieżka pozwalająca dać umowę na pół roku obywatelom sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego UE: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Największą grupę stanowili przybysze z tego ostatniego kraju. Od tego czasu liczba cudzoziemców systematycznie rośnie. Ze statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że coraz więcej zagranicznych pracowników zatrudnianych jest legalnie z opłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Od 2008 r. do marca tego roku liczba obcokrajowców, którzy podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w ZUS, wzrosła z 65 tys. do 932,1 tys., czyli ponad 14 razy. Z kolei udział obywateli z Ukrainy w ogóle ubezpieczonych cudzoziemców wrósł z 25 proc. w grudniu 2008 r. do 71,5 proc. w marcu tego roku.

Te dane pokazują, że 5 proc. osób aktywnych zawodowo to pracujący w Polsce legalnie obcokrajowcy. Jak zauważa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), już w 2018 r. byliśmy największym rynkiem pracy spośród zrzeszonych państw, który przyjmował tymczasowych pracowników z innych krajów. Według szacunków tej organizacji w Polsce pracowało wtedy 1,1 mln tymczasowych migrantów zarobkowych spoza Unii. Tym samym Polska wyprzedziła USA (724 tys. osób) i Niemcy (458 tys. osób). – Zatrudnieni oficjalnie w Polsce obcokrajowcy podnoszą polskie PKB o ok. 3 proc. i jest to bardzo konserwatywny szacunek, który nie bierze pod uwagę tych zatrudnionych w szarej strefie. Więc faktycznie ich wkład w rozwój polskiej gospodarki jest jeszcze większy – mówi główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski.

Ilu obcokrajowców pracuje na czarno? Trudno powiedzieć. Wspomniane wcześniej badania UMP wskazują, że w styczniu, a więc przed wybuchem wojny, w Polsce było 1,5 mln Ukraińców powyżej 15. roku życia. Ponieważ to kalkulacja oparta na aktywności smartfonów, można założyć, że większość to osoby dorosłe i pracujące. Jednocześnie z danych ZUS wynika, że wówczas legalnie pracowało 622 tys. Ukraińców. Ostrożnie można więc przyjąć, że pracujących, choć nieujętych w statystykach ZUS, było co najmniej tyle samo.

Dla polskiego rynku pracy, ale też demografii rosnąca liczba cudzoziemców to koło ratunkowe rzucane w momencie, gdy rachunek za starzenie się polskiego społeczeństwa rośnie. Jeszcze przed pandemią liczba zgonów na trwałe przewyższyła liczbę urodzeń, a dwa lata epidemii tylko nasiliły ten proces. Z tego powodu pracowników zaczyna brakować, a liczba seniorów wzrasta. Stąd utrzymujące się niskie bezrobocie – na koniec zeszłego roku na rynku było ponad 130 tys. wakatów. Bez cudzoziemców polska gospodarka złapałaby zadyszkę, a nie rozwijała w tempie ponad 5 proc.

Przybysze są też istotni z punktu widzenia finansów publicznych i wpływów do budżetu. – Przy założeniu, że wykazani w statystykach ZUS pracownicy zarabiają przeciętne wynagrodzenie, to roczne wpływy ze składek i podatków od ich pensji wynoszą 30 mld zł, czyli ponad 1 proc. PKB – podkreśla Jakub Borowski. A do tego trzeba jeszcze doliczyć wpływy z VAT i akcyzy od kupowanych przez nich w Polsce towarów.

Na początku poprzedniej dekady, gdy pracownicy z zagranicy dopiero zapoznawali się z polskim rynkiem, często wykonywali proste prace – jako pomoc domowa, w rolnictwie, ogrodnictwie czy sektorze budowlanym. I to nierzadko bez umowy. Ale teraz coraz więcej z nich zatrudnianych jest w przemyśle, IT czy innych działach gospodarki. – Dziś mamy do czynienia z uzależnieniem niektórych sektorów od pracowników z Ukrainy i to, co się dzieje za granicą, wpływa na sytuację poszczególnych branż, bo część Ukraińców wraca do siebie – podkreśla prof. Duszczyk. To m.in. budownictwo czy logistyka. Trudno dokładnie ustalić, ilu Ukraińców pojechało na wojnę, gdyż wielu polskich pracodawców udzieliło im urlopów – nadal więc widnieją w statystykach ubezpieczonych.

Wojenna koniunktura

A właśnie wojna stała się kolejną cezurą. – Po 24 lutego w przeciwieństwie do poprzednich fal migracyjnych mamy do czynienia z uchodźcami, którzy szukają głównie bezpieczeństwa, a nie pracy. 93 proc. z nich to kobiety i dzieci, które potrzebują opieki i usług edukacyjnych. Oni na początku są głównie konsumentami, a nie pracownikami – podkreśla Andrzej Kubisiak z PIE. To się jednak szybko zmienia. Polska przydziela uchodźcom numery PESEL – nie oznacza to nadania obywatelstwa, ale otwiera drogę do korzystania z edukacji, transferów społecznych czy rynku pracy. Z tej możliwości skorzystało już ponad milion osób.

– Na ponad 400 tys. numerów PESEL nadanych osobom w wieku produkcyjnym ponad 100 tys. podjęło pracę, i ta liczba cały czas się zwiększa – podkreśla wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Rząd we współpracy z samorządami i przedsiębiorcami szykuje kolejny pakiet rozwiązań, które mają ułatwić zatrudnienie jeszcze większej grupy.