Do wzięcia udziału zaproszone zostały samorządy wszystkich szczebli. Chodziło o opisanie najlepszego projektu komunikacyjnego lub promocyjnego, jakie samorząd przeprowadził w 2021 r.

Oceniono przede wszystkim pomysł, dzięki któremu udało się dotrzeć do odbiorców, a także wybrane sposoby komunikacji i osiągnięte efekty. Okazuje się, że nawet licząca 5 tys. mieszkańców gmina może wygrać z 2-milionowym województwem. Liczy się dobry pomysł!

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w tej edycji podzieliliśmy prace konkursowe na różne obszary w których postanowiliśmy przyznać wyróżnienia.

Oto one:

Obszar komunikacji społecznej

I miejsce - KATOWICE

- za kampanię „Wyzwanie – parkowanie”, za podjęcie tematu uwierającego nie tylko kierowców, w szczególności za akcję „miszczowie parkowania”, galerię „miszczów” i rewitalizację rozjeżdżonych przez „miszczów” zieleńców

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Słupsk - za projekt „Zobacz, ile kosztuje nasze miasto”

- za uświadomienie mieszkańcom skąd się biorą pieniądze w miejskim budżecie oraz umożliwienie sprawdzenia, co i w jakiej części finansowane jest z każdej złotówki podatnika.

Zabierzów - za projekt „Płać podatki w miejscu, w którym mieszkasz”

- za wyjątkowo cenny (bo przekładający się na pieniądze) pomysł na przekonanie mieszkańców gminy, że dzięki swoim podatkom mają realny wpływ na otoczenie, w którym mieszkają.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

– za nową odsłonę strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, czyli za dostępność i skuteczność treści, nowoczesność prezentacji, intuicyjną nawigację, zaciekawienie odbiorcy, utrzymanie uwagi, a w efekcie zaangażowanie go w życie regionu. Ale przede wszystkim za dostrzeżenie, że dostępność cyfrowa treści to dla urzędu nie tylko obowiązek, ale również przejaw szacunku wobec odbiorców, oraz poszerzanie kręgu czytelników o osoby do tej pory z różnych względów wykluczone.

W obszarze promocji:

I miejsce - WASILKÓW

- za projekt „Piosenka Wasilkowska”.

A w nim za przedstawienie walorów gminy przez pryzmat pasji i zainteresowań jej mieszkańców w godnej pozazdroszczenia, śpiewającej formie. Oraz za zaangażowanie w projekt setek mieszkańców i wzmocnienie poczucia lokalnej tożsamości („Żadne miasto nie ma tego, co ma Wasilków – żeby posłużyć się cytatem z „Piosenki Wasilkowskiej”)

Wyróżnienia otrzymali:

Świnoujście – za kampanię „Zacumuj bezpiecznie w krainie 44 wysp”

- za pokazanie tego, czego z perspektywy lądu nie widać, czyli propagowanie bezpiecznego wypoczynku i turystyki wodnej oraz promocję marin i przystani żeglarskich po obu stronach – polskiej i niemieckiej – wyspy Uznam

Rzekuń – za kampanię „Rzekuń – zaskakuje poTężnie"

- za połączenie działań zdrowotnych, rekreacyjnych i promocyjnych pod potężnie zaskakującym hasłem, czyli za zbudowanie tężni solankowej, na terenie której znalazło się również miejsce na koncerty, wydarzenia kulturalne, strefę dla dzieci, a nawet kącik czytelniczy

Olsztyn – za kampanię „Kopernik na Warmii”

- za przypomnienie, że choć Kopernik urodził się w Toruniu, to 40 ze swoich 70 lat życia spędził na Warmii – w Olsztynie, Fromborku, Lidzbarku Warmińskim. I że to właśnie tu dokonał najważniejszych odkryć.

Gdynia – „Odetchnij w Gdyni”

– za dokonanie rzeczy niemożliwej, czyli przeniesienie morza na Stary Rynek w Krakowie, a dokładnie za prezentację Gdyni w nowoczesnym pawilonie, we wnętrzu którego goście mogli poczuć ją wszystkimi zmysłami: wzrokiem oglądając film zrealizowany we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, oraz animację zdjęciową ukazującą zimową Gdynię), słuchem (z głośników wydobywały się dźwięki miasta, szum morza, lasu, śpiew mew), węchem (innowacyjny klimatyzator odtwarzał nadmorskie powietrze z dodatkiem soli morskiej naturalnego pochodzenia). Wnętrze pawilonu zaaranżowano na przytulne miejsce spotkań, w którym można było dotknąć piasku z gdyńskiej plaży, nadmorskich traw, kamieni, gałęzi drzew

W obszarze ekologii

I miejsce - Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego

– za tydzień pełen ekologicznych wyzwań i nauki dla każdego – od gospodarnych (jak oszczędzać energię i wodę), przez zakupoholików (jak nie kupować rzeczy niepotrzebnych), po wegetarian (dzień bez mięsa)

Wyróżnienie: powiat pilski

– za Ekopowiat, czyli za zwrócenie uwagi na najważniejsze wyzwania ekologiczne, jak ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi, bioróżnorodność, zapobieganie zmianom klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym, życie "zero waste". Oraz powiązanie kampanii ekologicznej z kampanią promującą aktywny, zdrowy tryb życia. I to wszystko szerokim frontem, czyli od juniora do seniora

Obszar działań pandemicznych (nieszczepiennych):

I miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa kujawsko-pomorskiego POMORSKIEG

- za projekt „Pandemia przemocy”

Za wykorzystanie chatbotów do pomocy ofiarom przemocy w rodzinie podczas pandemii, czyli dotarcie do potrzebujących z informacjami o rodzajach przemocy, w jaki sposób na nią reagować oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji utrudnionego z powodu koronawirusa dostępu do specjalistów i odpowiednich instytucji

Wyróżnienia:

Aleksandrów Łódzki – za projekt „Plan B”

- pomysł dla mieszkańców na spędzenia lata w mieście w trudnym czasie pandemii i zorganizowanie 35 imprez w obowiązującym reżimie sanitarnym, głównie dzięki „dekonstrukcji dużych wydarzeń na kilka mniejszych. A poza tym za wybudowaniu sceny plenerowej, plaży i postawienie olbrzymiej hali namiotowej, w której znalazło się miejsce zarówno dla muzyków kameralnych, jak i dla dzieci.

Powiat kędzierzyńsko-kozielski – za projekt „Gastronomia do zobaczenia”

– za wyjątkowo smakowitą promocję lokali w czasie pandemii, która wśród właścicieli i klientów roznieciła nadzieję na szybkie spotkanie. I za pokazanie wyjątkowych szefów kuchni, którzy stawili czoła pandemii, a dzięki swojej kreatywności udowodnili, że dobra kuchnia zawsze się obroni, nawet w czasach kryzysu.