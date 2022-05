Reklama

Lider CDU odniósł się wypowiedzi do stanowiska firm zbrojeniowych, które skarżą się publicznie, że nie otrzymały wciąż licencji eksportowych na transportery opancerzone i czołgi. „Rząd nie gra w otwarte karty. Może ma powody, by nie ujawniać wszystkiego, ale w takiej sytuacji kanclerz powinien to wyrazić” – uważa Merz.

Jak dodał, „kanclerz przyzwyczaił się do retoryki, która nie jest zgodna z tym, co uważa, że robi”. Merz przypomniał ponadpartyjną rezolucję Bundestagu, popierającą zdecydowaną większością głosów dostawy ciężkiej broni dla Ukrainy, aby pomóc temu krajowi w obronie przed rosyjskim atakiem. „Jednak Scholz, zamiast o dostawach broni, ciągle mówi o +ryzyku eskalacji+ konfliktu” – zaznaczył przywódca chadeckiej partii.

„Jeśli nie pomożemy Ukrainie, prezydent Rosji Władimir Putin będzie kontynuował swoją agresywną politykę” – ostrzegł Merz. (PAP)