Zdaniem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy są one także zbieżne z kierunkami prowadzonej przez rząd aktualizacji polityki energetycznej do 2040 r. (PEP2040). Założenia zmian w dokumencie, przyjęte pod koniec marca, określają m.in. zwiększenie nacisku na oszczędzanie energii oraz rozwój źródeł odnawialnych, które w 2040 r. mają odpowiadać za około połowę krajowego wytwarzania (wobec ok. 17 proc. w roku 2021). W krótkim okresie ich szybsza integracja ma zaś wspomóc derusyfikację. Zrewidowane mają zostać także plany daleko idącej rozbudowy energetyki gazowej. Jak podkreślała podczas ubiegłotygodniowej prezentacji raportu MAE minister klimatu, rewizja PEP2040 to nie tylko skutek wojny, lecz także „bardzo dynamicznego” rozwoju energetyki, zwłaszcza tej odnawialnej.

Rządowe plany mają też drugą stronę. To m.in. zwiększenie roli istniejących jednostek węglowych – w średnim okresie to one, a nie planowane bloki gazowe, mają odgrywać rolę głównej rezerwy stabilizującej polski system energetyczny. – Widzimy konieczność zwiększenia ilości OZE – mówiła, zastrzegając, że tzw. miks będzie nadal stabilizowany przez węgiel, gaz, a w przyszłości atom – mówiła Moskwa

Nie wiadomo jeszcze, jak oparty na tych założeniach dokument i planowana w nim ścieżka transformacji będzie wyglądała w szczegółach. Szefowa resortu klimatu podkreśla jednak związek pomiędzy zmianami w rządowej strategii a innym flagowym elementem rządowej „zielonej korekty”, jakim są zmiany w ustawie odległościowej, mające odblokować rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Projekt, który ma pogodzić oczekiwania zwolenników liberalizacji z zabezpieczeniem interesów społeczności lokalnych, ma zostać jeszcze w tym tygodniu przekazany przez resort klimatu do Komitetu Stałego Rady Ministrów, a w czerwcu ma uzyskać akceptację całego rządu i zostać skierowany do Sejmu. Mniej więcej w tym samym czasie tempa mają nabrać prace nad aktualizacją PEP2040.

Na drodze rządowych planów odblokowania rozwoju energetyki wiatrowej i – co za tym idzie – szerszej korekty kursu w energetyce może stanąć jednak polityka. Odejście od zasady 10H budzi bowiem opór części sejmowego klubu PiS. Otwarcie sprzeciw deklaruje m.in. były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. – Nie jestem zwolennikiem łamania pewnego miru społecznego tylko po to, żeby ktoś na tym zarobił. Wiem, że w PiS jest bardzo wiele wątpliwości i uwag odnośnie do takiego prostego zawieszenia bardzo oczekiwanych przecież przepisów z 2016 r. ograniczających lokowanie nowych wiatraków. Nie wydaje mi się, żeby to miało być automatyczne głosowanie, jest bardzo wiele wątpliwości – mówi DGP.

Inny polityk PiS mówi nam jednak, zastrzegając anonimowość, że o ile wobec „zbyt daleko idących” planów liberalizacji opór w klubie na pewno będzie, o tyle nie wyklucza, że jeśli prawa społeczności zostaną w jakiś sposób zagwarantowane i nie będzie pola do „zbyt dużej samowolki” lokalnych wójtów i burmistrzów, kompromis będzie możliwy do osiągnięcia. – To, że ktoś mówi na tym etapie bardzo twarde i stanowcze „nie”, może być tylko stanowiskiem wyjściowym, które będzie wstępem do dalszych negocjacji. Jeżeli to będą dobrze przygotowane przepisy, dobrze komunikowane na zewnątrz i wewnątrz klubu, pole do rozmów jest – uważa.