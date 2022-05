Według najnowszych prognoz Polskiego Związku Firm Deweloperskich w tym roku sprzedaż nowych mieszkań spadnie o 20–30 proc., ale jeszcze bardziej zmniejszy się liczba rozpoczętych inwestycji. – Możemy spaść z poziomu 165 tys. rozpoczętych mieszkań w roku 2021 do 125 tys. – szacuje.

– Stąd wśród koniecznych zmian na rynku nieruchomości należy wskazać nie tylko wsparcie popytu, np. na podstawie ustawy o gwarantowanym wkładzie własnym, lecz także podaży. Dlatego należy docenić włączenie KZN do programu „lokal za grunt”, chociaż uwolnienie gruntów państwowych powinno także objąć grunty spółek Skarbu Państwa – akcentuje przedstawiciel branży.

– Projekt zakłada włączenie do programu powiatów oraz doprecyzowanie przepisów umożliwiających KZN oddawanie gruntów dla gmin i powiatów na potrzeby programu – wyjaśnia Sebastian Juszczak.

Postuluje też promocję tego mechanizmu wśród gmin, powiatów i w KZN. – Istotne byłoby stworzenie biura obsługi inwestora czy jawność działek, które posiada KZN – np. w formie mapki udostępnionej na stronie internetowej KZN. Inwestorzy z danego regionu mogliby zgłaszać do KZN zapotrzebowanie na dany grunt, który następnie gmina mogłaby zbyć w drodze uchwały – oczywiście do późniejszego przetargu mógłby się włączyć każdy inwestor, czyli nawet taki, który dopiero później dowiedział się o zbyciu działki – postuluje prawnik.

Wspomniany projekt ustawy umożliwia też ustanawianie na nieruchomościach zasobu zabezpieczeń hipotecznych na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych podejmowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) lub spółki celowe z udziałem KZN, do łącznej kwoty 350 mln zł.

Z kolei poprawki zgłoszone do niego podczas prac sejmowych zakładają m.in. możliwość oddawania gruntów KZN pod zabudowę jednorodzinną i umożliwienie powołania przez tę instytucję spółki celowej z Polskim Holdingiem Nieruchomości.

Inna zmiana, która czeka KZN, dotyczy nadzoru nad tą instytucją. Na mocy uchwalonej niedawno noweli kodeksu spółek handlowych z odpowiedzialnego za mieszkalnictwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii trafi on pod skrzydła resortu funduszy.

Zmianę tę krytycznie odbiera, od lat specjalizująca się w kwestiach mieszkaniowych, posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek. – Powołanie Waldemara Budy, który jest wyraźnie zainteresowany mieszkaniami, na nowego ministra rozwoju dobrze wróży. Jednak powinien mieć on w swojej kurateli wszystkie instytucje kluczowe dla prowadzenia polityki mieszkaniowej, w tym KZN – uważa.

Ile gruntów ma KZN? Jak nas informuje, dysponuje 152 nieruchomościami o powierzchni ponad 933 ha. Znajdują się one w 107 miejscowościach i mają potencjał na wybudowanie ponad 35 tys. mieszkań.

Sebastian Juszczak przypomina, że KZN przez prawie trzy lata od utworzenia nie przeznaczył na cele budownictwa mieszkaniowego żadnej nieruchomości z zasobu. – Co ważne, wynika to nie tyle z zaniedbań KZN, a jak wskazał NIK, z braku odpowiednich rozwiązań prawnych – dopiero od grudnia 2019 r. obowiązywały przepisy umożliwiające zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu – zaznacza.

Zmieniła to, obowiązująca od zeszłego roku, ustawa dotycząca SIM. W jej efekcie KZN do 25 kwietnia tego roku rozdysponował 32 nieruchomości w 14 województwach o łącznej powierzchni 74,5208 ha, na których ma powstać ponad 5 tys. mieszkań, z czego: 29 nieruchomości (o łącznej pow. 67,8428 ha) na rzecz SIM; 2 nieruchomości (o łącznej pow. 1,0563 ha) – dla istniejących TBS-ów; 1 nieruchomość (o łącznej pow. 5,6217 ha) – do spółki celowej założonej w 2020 r. ze spółką Skarbu Państwa.