Pokolenie iGeneration lub iGen, jak określani są w raporcie młodzi ludzie urodzeni po 1994/1995 r., należy w Polsce do grona euro entuzjastów, ale krytycznie spogląda na działania unijnych instytucji. Większość z nich nie pamięta momentu, kiedy prawie 18 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Doskonale za to potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości, a większość swojego dzieciństwa i cały okres dorastania przeżyli ze smartfonami w ręku, które stały się ich podstawowym narzędziem weryfikowania informacji i wiedzy o świecie. W przeciwieństwie do swoich poprzedników z pokolenia millenialsów (urodzonych między 1981 a 1994 r.) dorastali w okresie recesji, a według autorów raportu cechuje ich skłonność do oszczędzania i pragmatyzm. Jak zauważają autorzy raportu „Pokolenie Unii Europejskiej” młodzi z iGen są bardzo zróżnicowani – dobrze wykształceni z jednej strony, z drugiej – najbardziej zagrożeni ubóstwem i dotknięci kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Według szacunków przytoczonych w raporcie ta grupa, wraz z millenialsami, za 15 lat stanowić będzie większość osób uprawnionych do głosowania na terenie całej UE