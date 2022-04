Reklama

Czterej górnicy to ostatni poszukiwani po wstrząsie w Zofiówce, do którego doszło w sobotę ok. godz. 3.40. Na konferencji w poniedziałek wieczorem dyrektor ds. pracy kopalni przekazał, że górnicy są transportowani na powierzchnię.

"Rodziny tych pracowników zostały już poinformowane o tym, że ci pracownicy są transportowani bez oznak życia" - powiedział Gołębiowski. Zapewnił, że od samego początku rodziny są objęte pomocą psychologiczną i medyczną.

Czterej górnicy zostali znalezieni w zalewisku. Zostali zlokalizowani przez urządzenie, które wykryło sygnały lamp górniczych.

Pytany przez dziennikarzy, czy możliwa jest ich identyfikacja, Gołębiowski odpowiedział: "Pozwólcie mi na to, żebym najpierw udał się do rodzin i poinformował o tym, jak zakończą się czynności prokuratorskie i czy będzie możliwość zidentyfikowania tych górników, czy będziemy czekali na identyfikację poprzez porównanie materiały genetycznego, a potem wam odpowiem na to pytanie".

Dyrektor zaznaczył, że akcja poszukiwawcza się zakończyła, ale akcja ratownicza nadal trwa. Zapowiedział podsumowanie części lub całości akcji w środę około południa.

W Zofiówce w sobotę ok. godz. 3.40 doszło do wstrząsu w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów. Towarzyszył temu wypływ metanu; nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. W tym rejonie było wówczas 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach, 10 było poszukiwanych.

Czterech z nich znaleziono jeszcze w sobotę wieczorem, ok. 220 metrów od czoła przodka. Nie żyli. W poniedziałek rano ratownicy dotarli do dwóch kolejnych pracowników, także już nieżyjących. O namierzeniu sygnałów lamp górniczych pozostałych czterech górników władze Zofiówki informowały już w poniedziałek wieczorem.(PAP)

Autorki: Agnieszka Ziemska, Anna Gumułka

