Na posiedzeniu Senatu zaplanowanym na wtorek i środę ma być rozpatrywany wniosek PiS o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego, ale ostateczne decyzje co do porządku obrad zapadną we wtorek rano na posiedzeniu Konwentu Seniorów - przekazał w poniedziałek PAP szef senackiego klubu KO Marcin Bosacki.

Grodzki w ubiegłym tygodniu powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż wniosek o jego odwołanie będzie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu izby, zaplanowanym w dniach 12-13 kwietnia. Zapytany w poniedziałek przez PAP, czy wniosek PiS będzie rozpatrywany w tym tygodniu na posiedzeniu Senatu, Bosacki odpowiedział, że "tak, ma być". "Ale ostateczne decyzje na jutrzejszym Konwencie rano" - dodał Bosacki. Senatorowie PiS pod koniec marca złożyli wniosek o odwołanie Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu w reakcji na jego słowa z wystąpienia skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy. Grodzki m.in. przepraszał za to, że "niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś" i "nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów". "W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal – nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi" - powiedział marszałek Senatu. Odwołanie marszałka Senatu odbywa się na wniosek co najmniej 34 senatorów, imiennie wskazujący kandydata na nowego marszałka; Senat odwołuje i wybiera marszałka w jednym głosowaniu, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów.