Pojazdy mają trafić na wschód Polski do 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Największą zaletą zakupu abramsów jest drastyczne zwiększenie zdolności wojsk pancernych w krótkim czasie – tłumaczy ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy Agencji Uzbrojenia uczestniczącej w postępowaniu zakupowym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, można założyć, że ok. 2028 r. Wojsko Polskie będzie miało operacyjne cztery bataliony nowych, nowoczesnych czołgów, co stanowi dużą siłę. Zapewnienie tak dużych dostaw w stosunkowo krótkim czasie przez konkurencyjnych producentów wydawało się mało prawdopodobne. W porównaniu do pierwszych oficjalnych informacji zmieniła się także amunicja, którą mamy pozyskać – teraz jest nowocześniejsza. Na plus należy także zaliczyć to, że czołgi będą interoperacyjne z pojazdami armii amerykańskiej, które już niedługo będą składowane w magazynie APS w Powidzu, co potwierdza ppłk Płatek.