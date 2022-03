Opozycja ‒ w sytuacji wojny w Ukrainie ‒ nie zamierza stawać okoniem, choć może formułować swoje warunki. ‒ Chcemy zgłosić poprawki, na pewno będziemy przeciwko odrzuceniu ustawy w I czytaniu ‒ zapowiada Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Podobne sygnały płyną z Koalicji Obywatelskiej. ‒ Chcemy pracować nad projektem, zaproponować poprawki na podstawie uwag ekspertów. Rząd chyba i tak zakłada dalsze prace w komisji i zapewne uchwalenie tego dopiero na kolejnym posiedzeniu ‒ mówi Jan Grabiec, poseł KO. Do Sejmu trafił także projekt ustawy dotyczący tzw. towarów podwójnego zastosowania. Chodzi o uproszczenie procedur przy wysyłce do Ukrainy niezbędnych materiałów, które mogą być użyte także do celów militarnych.