Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do końca marca czeka na zgłoszenia do drugiej edycji konkursu Samorząd PRO FAMILIA. Mogą w nim wziąć udział wszystkie gminy w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców, miejskie powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, oraz miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców. Wystarczy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną ankietą oraz opisem długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej, poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).