Głównymi tematami rozmów – zapowiedziało MON – mają być dwustronna współpraca obronna i relacje w sferze bezpieczeństwa.

Wizytę w Polsce amerykański minister obrony rozpocznie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, gdzie odbędzie dwustronne rozmowy z szefem MON.

Po tym spotkaniu rozmowę o obecności wojskowej w Polsce i sytuacji na wschodniej flance NATO odbędzie z Austinem prezydent Andrzej Duda.

Po południu w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu (woj. wielkopolskie) Austin ma się spotkać z żołnierzami, wśród nich z tymi, którzy służą w Polsce w ramach misji Atlantic Resolve. To amerykańska operacja wsparcia sojuszników na wschodniej flance, rozpoczęta w związku z rosyjską agresją na Ukrainie w 2014 r. Siły Atlantic Resolve tworzy Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa (ABCT), wydzielana rotacyjnie przez amerykańskie związki taktyczne. Każda zmiana ABCT przerzuca do Europy swój sprzęt i zabiera go do USA przy kolejnej rotacji. W Polsce wojska ABCT stacjonują w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie, Toruniu i Bolesławcu, zespół zadaniowy brygady lotnictwa wojsk lądowych ulokowano w Powidzu. Obecną 1 ABCT wydzieliła 1. Dywizja Piechoty.

Ze względu na zaostrzającą się sytuację na granicy ukraińsko-rosyjskiej, władze USA podjęły decyzję o wysłaniu do Europy dodatkowych sił. Amerykańscy żołnierze zostali przerzuceni do Polski, Niemiec i Rumunii. Początkowo liczba amerykańskich żołnierzy miała wzrosnąć o 1700, wkrótce potem zapowiedziano przerzut kolejnych 3 tysięcy.

W 2020 r. Polska i USA zawarły porozumienie przewidujące zwiększenie liczby amerykańskich wojsk w Polsce. Wówczas było ich ok. 4,5 tys., po ostatnich decyzjach władz Stanów Zjednoczonych wyniesie ona blisko 10 tysięcy.

Wojska USA przebywają w Polsce także jako część wielonarodowych sił wzmocnionej wysuniętej obecności (eFP) NATO. W Poznaniu zostało ulokowane wysunięte dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA, które dowodzi siłami Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance.

Lloyd James Austin III urodził się w 1953 r., jest czterogwiazdkowym generałem Wojsk Lądowych USA (US Army) w stanie spoczynku. W latach 2013-2016 stał na czele Dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM). Służył jako szef sztabu Wojsk Lądowych, był ostatnim dowódcą amerykańskich wojsk w Iraku. Ze służby odszedł w 2016 roku.(PAP)

autor: Jakub Borowski