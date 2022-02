Reklama

"Uznajemy art. 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego) i zasady zbiorowego bezpieczeństwa. Nasze zobowiązania w dziedzinie bezpieczeństwa zbiorowego pozostaną niewzruszone w przyszłości" - powiedział Austin w Brukseli przed rozpoczęciem posiedzenia ministrów obrony krajów NATO.



Wcześniej tego samego dnia, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, mówiąc o sytuacji Ukrainy, podkreślił, że "w terenie" nie widać deeskalacji ze strony Rosji. Dodał jednak, że istnieje nadzieja, że Rosja wybierze rozwiązanie dyplomatyczne.

"Czas pokaże, czy nastąpi wycofanie się Rosji. Widzimy, że zwiększyli liczbę żołnierzy, a więcej żołnierzy jest w drodze" – powiedział Stoltenberg.

"Jeśli naprawdę zaczną wycofywać siły, to przyjmiemy to z radością. Tymczasem widzimy ruchy wojsk tam i z powrotem (...). Nie potwierdza to prawdziwego wycofania" - skonstatował.

Artur Ciechanowicz (PAP)