Pierwszym elementem, który zapoczątkował trudną sytuację na rynku energetycznym – nie tylko gazowym, lecz także na rynku ropy naftowej i innych surowców – jest oczywiście nadal trwająca pandemia COVID-19. Wirus spowodował, że wiele koncernów energetycznych na świecie drastycznie obniżyło w 2020 r. nakłady inwestycyjne na poszukiwanie i wydobycie surowców. Wynikało to z niskiego popytu będącego efektem wprowadzanych lockdownów, a także znacznego obniżenia cen surowców na giełdach, co sprawiło, że wiele projektów wydobywczych stało się nierentownych. Jednak już po roku, ku zaskoczeniu wielu ekspertów, polityków i komentatorów, światowe rynki mimo trwającej pandemii wróciły na tory wzrostów. Po rocznej „przerwie” w zglobalizowanej gospodarce przemysł i usługi ruszyły z kopyta, co doprowadziło do zatorów i konieczności pracy różnych zakładów powyżej poziomów sprzed pandemii. To z kolei spowodowało wzrost popytu na wszelkie surowce energetyczne – od węgla przez ropę naftową aż po gaz ziemny.