Według prognozy pogody na niedzielę przygotowanej przez Grażynę Dąbrowską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, do końca dnia nad przeważającym obszarem kraju będzie zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe są na południu Polski.

"Dzień będzie jeszcze spokojny. Słabe opady śniegu możliwe są na północy, natomiast na zachodzie i południowym zachodzie prognozujemy niewielkie opady deszczu. Nie można także wykluczyć lokalnych, marznących opadów deszczu powodujących gołoledź. Temperatura maksymalna to od minus 2 stopnie Celsjusza na wschodzie, 2 stopnie na plusie w centrum i do 4 stopni w rejonach podgórskich Karpat oraz na Wybrzeżu. Do wieczora wiał będzie jeszcze wiatr słaby, tylko na Wybrzeżu umiarkowany" - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

W nocy w całej Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu kraju i na Wybrzeżu. Na południu możliwe są opady śniegu, przechodzącego w deszcz ze śniegiem. Na północy i na północnym zachodzie spodziewane są niewielkie opady śniegu przechodzącego w deszcz. Największe opady śniegu spodziewane są w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, gdzie do rana pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 5 cm. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 stopni w rejonach podgórskich Karpat, minus 2 stopni na krańcach wschodnich, 1 stopnia na plusie w centrum, do 2-3 stopni na Wybrzeżu i na zachodzie kraju.

Wiatr od północy zmieni kierunek na zachodni i zacznie rosnąć zarówno jego prędkość, jak i porywistość. W strefie nadmorskiej w porywach może osiągać do 115 km/h, na północy lokalnie do 100 km/h, a w centrum kraju obejmującym również woj. lubelskie do 70-75 km/h. Na pozostałym obszarze prognozowany jest wiatr wiejący z prędkością 65-70 km/h.

RCB ostrzega mieszkańców całego kraju przed silnym wiatrem

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców całej Polski przed silnym wiatrem w niedzielę wieczorem, w nocy oraz w poniedziałek. "Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz wolno stojące rzeczy” - radzi w alercie rozesłanych do mieszkańców.

RCB wysłało w formie wiadomości SMS alert o treści: "Uwaga! Wieczorem, w nocy i jutro silny wiatr (16/17.01). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy."

Ostrzeżenie - jak informuje RCB - zostało początkowo wysłane do mieszkańców 10 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego.

Jednak ze względu na zmieniającą się dynamikę zjawiska, Alert RCB został rozszerzony na pozostałe województwa i objął cały kraj.

Porywy wiatru mogą osiągać 110 km/h.

Również MSWiA - w związku z możliwą niebezpieczną sytuacją pogodową - przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas przebywania na zewnątrz. "Śledź komunikaty RCB i RSO oraz lokalnych mediów, zabezpiecz przedmioty ze swojego miejsca zamieszkania, które mogłyby został porwane przez wiatr, nie parkuj pojazdu pod drzewami, przy rusztowaniach, tablicach i innych konstrukcjach" - radzi na Twitterze resort. (PAP)

Więcej informacji o pogodzie: pogoda.dziennik.pl