W artykule red. Magdaleny Cedro pt. „Minus 3 proc. za brak 12 gwiazdek” znalazły się informacje dotyczące rzekomego stanowiska Centrum Projektów Polska Cyfrowa na temat programu „Cyfrowa Gmina”. Należało ono do pracownika Komisji Europejskiej, a nie do pracownika CPPC. Nieprawdą jest, że wręczane samorządowcom czeki w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina” są fikcyjne oraz że konkurs się jeszcze nie rozpoczął. Trwa on od 18 października 2021 r.