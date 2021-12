Dzięki nim poprawi się też odporność organizmu. Sport ten można uprawiać nie tylko w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, ale też w lesie obcując z naturą, zwiedzając po drodze różne miejsca i odkrywać nowe zakamarki. Nieważne czy idziemy szybko, czy wolno, najważniejszy jest ruch. Trzeba wspomnieć, że taka aktywność zapewnia endorfiny, które korzystnie wpływają na dobre samopoczucie.

Tatry

Tras idealnych dla narciarzy biegowych jest tu bardzo dużo. Wybraliśmy zaledwie kilka:

Trasa biegowa COS Zakopane

Trasa ma ok. 2,5 do 3 km, biegnie od stadionu LA, a następnie trasą w stronę średniej skoczni. Tutaj zawraca w kierunku boiska piłkarskiego i przez tzw. Kamieniołom prowadzi w stronę Księżówki i wraca na stadion. Można wybrać też pętlę sportową – dłuższą, dla zaawansowanych, z długim podbiegiem i zjazdem. Przed wyprawą należy zarejestrować się i kupić bilet.

Trasy biegowe Biały Potok na zachód od Wielkiej Krokwi

W przeciwieństwie do tras COS są przygotowane na naturalnym śniegu. Szlaki biegną przez Biały Potok, Olimp, Polany do Daniela do Romy. Początek trasy przy ul. Piłsudskiego. Pierwszy kilometr, stosunkowo łatwy, przeznaczony jest dla osób rozpoczynających przygodę z biegówkami. Później w kierunku Doliny Strążyskiej staje się coraz trudniejszy. Prowadzi aż do Romy w pętli ponad 5 km.

Rówień Krupowa

Trasa położona w pobliżu pensjonatów dostępna dla gości, którzy poruszają się tylko w obrębie miasta. Ma długość 4 kilometry, lekko nachylona, idealna jest dla początkujących narciarzy.

Białka Tatrzańska

Oferuje dla narciarzy biegowych kilka tras w okolicach Zębu, pomiędzy szczytem Kotelnicy Białczańskiej a Jankulakowskim Wierchem, gdzie znajduje się 5 tras na narty biegowe o długości: 1,2 km,1,7 km, 2,8 km, 3,7 km i 4,4 km. Odległość trasy od Domku Alpejskiego to 30 km.

Kościelisko-Chotarz

Znajdują się tu dwa szlaki mające razem 10 km długości i biegną przez Dolinę Chochołowską.

Początkowo funkcjonowała tu jedynie 3- kilometrowa pętla, ale aktualnie szlaki mają 5 km i 10 km. Dłuższa trasa jest trochę kręta, z bardziej stromymi zjazdami – dla bardziej doświadczonych narciarzy, natomiast 5 km trasy przeznaczono dla tych, którzy dopiero uczą się biegówek. Trasa łatwiejsza jest łagodna, nadająca się na spacer i bieg dwoma torami – techniką narciarstwa klasycznego i torem łyżwowym. Obie trasy mają początek przy ulicy Nędzy – Kubica. Niesamowite horyzonty Giewontu i Gubałówki zostaną w pamięci na długo.

Rusinowa Polana

Słynie z najpiękniejszej panoramy Tatr, a długość trasy dla nart biegowych z Wierchu Poroniec to ok. 9,5 km. Stąd zobaczyć można wyjątkowy, niepowtarzalny widok m.in. Lodowego Szczytu (2627 m n.p.m), Gerlach (2655 m n.p.m) i Rys (2503 m n.p.m).

Karkonosze

Gdzie warto wybrać się na trasę biegową w Karkonoszach?

Jakuszyce

W Jakuszycach można cieszyć się grubą warstwą śniegu aż do później wiosny. Narciarze mają do dyspozycji 100 km trasy o różnym stopniu trudności. Tutaj odbywają się też różne imprezy związane z tego rodzaju sportem.

Jakuszyce – Orle

Trasa ta ma łatwy poziom trudności i jest bardzo popularna dla osób uprawiających ten sport. Jej długość ma 10 km, ale nawet osoby, które nie mają dobrej kondycji będą umiały ją pokonać bez większego problemu. Niedaleko znajduje się schronisko Orle.

Chatka Górzystów to łatwa trasa biegnąca z Polany Jakuszyckiej przez schronisko Orle, a kończąca się przy schronisku Chatka Górzystów położonym na Hali Izerskiej. Szlak do nart biegowych ma aż 18 km długości.



Polecaną, łatwą trasą w Karkonoszach jest tor w Jakuszycach – Dukty. Trasa ma ponad 5,5 km, biegnie z Polany Jakuszyckiej przez Dolny Dukt na Rozdroże pod Równią i z powrotem. Szlak na początku jest prosty i łatwy do pokonania, ale ostatnie 1300 m przed metą staje się nieco stromy. Trasę można uznać za lekki, przyjemny spacer. W Ośrodku Narciarstwa Biegowego Jakuszyce można wypożyczyć sprzęt.

Szklarska Poręba

Tutaj wszystkie trasy łączą się ze sobą, układając w kształt koniczyny, aby każdy mógł wybrać ścieżkę dostosowaną do własnych potrzeb. Najwyższy położony punkt na trasach – 1003 m n.p.m. Najniższy – 752 m n.p.m. W dzielnicy Biała Dolina znajduje się 15 km tras biegowych, które łączą się ze szlakami narciarskimi w Jakuszycach.

Karpacz

Biegowe narty w Karpaczu to idealne miejsce na odpoczynek wśród wspaniałych terenów. Trasa położona jest na wysokości 885 m n.p.m., a jej długość to 2,5 km. To jedna z piękniejszych tras biegowych w Europie. Można wypożyczyć sprzęt.

Na samym końcu Karpacza (d. Bierutowice) za Przełęczą Pod Czołem znajduje się 3,5 km pętla, przedłużona do 5 km na drodze Chomątowej.

Trasa Kopalnia Stanisław to średnia pod względem trudności 12-kilometrowa trasa biegnąca z Polany Jakuszyckiej, przez Dolny Dukt na Rozdroże Pod Cichą Równią. Jeśli celem jest Kopalnia Stanisław, trzeba skręcić w prawo. Powrót jest tą samą trasą.



Bieszczady

Idealną propozycją na trasy biegowe są też Bieszczady.

Specjalne szlaki do biegania wyznaczone są w okolicy Połoniny Wetlińskiej, Ustjanowej Górnej i Mucznego. Są podzielone na stopnie trudności oznaczone różnymi kolorami.

Muczne

Trasa w miejscowości Muczne znajduje się u podnóża najwyższych szczytów Bieszczad: Bukowego Berda (1313 m n.p.m.) i Tarnicy (1345 m n.p.m.). Są one polecane szczególnie dla początkujących narciarzy. Kolor niebieski jest kierowany dla osób, które rekreacyjnie korzystają z biegówek oraz czerwony przeznaczony dla osób, które są już doświadczone. Najczęściej jest przygotowywanych 5 tras biegowych o różnych długościach.

Ustjanowa Górna

Bardzo popularna trasa jest niecałe 4 km od Ustrzyk Dolnych na górze Żuków w kierunku Leska, w miejscowości Ustjanowa Górna. Jest tu wiele miejsc noclegowych: Hotel Górski, schronisko Kremenaros i Kemping. Stąd można wyruszyć na Połoninę Cyrańską, Bukowe Berdo, Wielką Rawkę i Tarnicy. Można dopasować trasę do własnych możliwości wybierając szlak o długości 2,5 km, 5 km i 10 km. Szlaki są podzielone na stopnie trudności i są zaliczane do najdłuższych tras w Polsce. Dla początkujących – trasa rekreacyjna, oznaczona kolorem niebieskim oraz trasa wyczynowa oznaczona kolorem czerwonym.

Wetlina i Smerek

Z tych miejsc można udać się na Dolinę Górnej Solinki oraz Puszczę Bukową. Wetlina znajdującej się w samym sercu Wysokich Bieszczadów w Połoninie Wetlińskiej (1255 m n.p.m.). Oznakowano tu 20 km tras na narty biegowe. To piękne drogi widokowe, gdzie można podziwiać Bieszczadzki Park Narodowy. Trasy dzielą się na różne stopnie trudności oznaczone innymi kolorami. Najłatwiejszy szlak biegnie nieużywaną kolejką wąskotorową. Jest najbardziej popularna wśród wszystkich tras biegowych w Połoninie Wetlińskiej. Na Połoninie Wetlińskiej znajduje się schronisko Chatka Puchatka położone na 1228 m n.p.m.

Wola Michowa

Pętla treningowa ma długość 3,3 km, z dwumetrowym podbiegiem i zjazdem o długości 350 m. Trasa biegnie w części wzdłuż drogi karpackiej przez centrum Woli Michowej. Początek i koniec znajduje się naprzeciw kościoła przy wjeździe do pensjonatu Kira.