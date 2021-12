Celem wydarzenia jest promocja mniej znanych marek oraz wyprzedaż towaru w związku ze zbliżającym się końcem roku. Dlatego to idealna okazja na to, by do końca zrealizować listę gwiazdkowych prezentów. Szczególnie, że w tym dniu produkty na chińskich portalach będą oferowane z dużym upustem.

Tak też będzie na Aliexpress, gdzie zostaną obniżone nawet o ponad 50 proc. Oprócz atrakcyjnych promocji platforma przygotowała dla klientów darmową dostawę, bez względu na wartość zamówienia.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1986702&a=415382&r=

Aliexpress poleca:

Do domu:

MoesHouse - inteligentny termostat grzejnikowy Tuya ZigBee3.0

Ma cyfrowy wyświetlacz LCD, ułatwiający odczyt i ustalenie temperatury, której zakres wynosi od 1 do 70 °C. Dokładność pomiaru wynosi do 0,5 ℃. Zakres regulacji temperatury jest domyślny i wynosi od 5 do 35°C. Urządzenie może być sterowane zdalnie przez aplikację, którą instaluje się na telefonie lub głosem poprzez inteligentnego asystenta Google’a.

Urządzenie jest wyposażone w system wykrywania otwartego okna. Zatem jeśli temperatura w pomieszczeniu nagle spadnie, odłączy grzejnik na 15 minut. Jeśli po ponownym jego uruchomieniu temperatura w pomieszczeniu nadal będzie niska, odłączy go na stałe. Urządzenie można zaprogramować na tydzień. Dodatkowo oferuje tryby: wakacyjny, automatyczny, doładowania.

Termostat jest niewielkich rozmiarów: 52x90 mm. Jest zasilany przez baterie alkaiczne AA o mocy 1,5 V. Nadaje się do zastosowania w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi od -10 do 60 °C. Ma kolor biały.

Promocja: do 40 proc. zniżki.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998677&a=415382&r=

DownyPaws - elektroniczny pochłaniacz zapachów

Idealny do domu, w którym mieszkają koty. Usuwa skutecznie do 99 proc. zapachów. Urządzenie oczyszcza powietrze dzięki ozonowi. Bateria wystarcza na 15 dni pracy (4000mAh). W urządzeniu zastosowano czujnik ruchu, dzięki któremu włącza się w momencie, gdy kot zbliża się do kuwety. Nadaje się do różnych rodzajów kuwet: zarówno otwartych, półzamkniętych, jak i całkowicie zabudowanych. Urządzenie ma bowiem niewielkie rozmiary: 92 mm na 40 mm, a jego waga to 210 g.

Promocja: do 44 proc. zniżki.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998681&a=415382&r=

ColorRGB Led Store - samoprzylepna listwa oświetleniowa LED

Można ją wykorzystać do podświetlenia sufitu, mebli, ale też sprzętu IT, czy telewizora, co zapewni wyjątkowy nastrój. Temperatura pracy wynosi od 20 do 60 °C.

Do wyboru są dwa rodzaje taśmy: ze światłem białym lub kolorowym. Można nią sterować poprzez aplikacje na telefon, dzięki zastosowanej technologii bluetooth, ale jest też dołączony pilot zdalnego sterowania na podczerwień. Taśmę można ustawić tak, by zmieniała kolor się w takt muzyki. Napięcie zasilania taśmy to DC12V ~ 24V, prąd wyjściowy:<2A (każdy obwód), a moc wyjściowa: 12V:<72W,24V:<144W

Promocja: do 50 proc. zniżki.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998682&a=415382&r=

HILDA - poziomica samopoziomująca z bardzo mocnym zielonym światłem

Za pomocą 12 linii laserowych pomaga w idealnym ustaleniu pionów i poziomów. Nadaje się do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Sprawdzi się więc przy pracach remontowych, jak układanie płytek, podłóg, wieszanie półek, obrazów oraz na budowie. Dokonuje skanowania w 3D. Urządzenie można obrócić o 180 stopni. Jest poza tym wyposażone w obrotową podstawę 360 stopni, dzięki czemu pomiar jest możliwy w każdym kierunku. W zestawie jest też ładowarka, trójnóg, uchwyt do ściany oraz bawełniana torba. Dokładność pracy wynosi ± 1 mm / 5 m, a automatyczny zakres niwelacji: ± 4 °. Czas pracy urządzenia to 3-9 godzin w zależności od warunków.

Promocja: do 62 proc. zniżki.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998683&a=415382&r=

Na podróż:

I Cafilas - przenośny kubek do kawy o pojemności 350 ml

Sprawdzi się podczas dalekich podróży samochodem, ale i dojazdów do pracy komunikacją miejską. Jest wykonany z tworzywa, które może mieć kontakt z żywnością. Jest wygodny - waży 300 gram i jest wyposażony w antypoślizgowy silikonowy uchwyt. Jest też łatwy w użyciu. W kubku zastosowano blokadę, dzięki czemu jego zawartość nie wyleje się, gdy nie jest używany.

Jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym z szarym uchwytem i czerwonym z czarnym uchwytem.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998680&a=415382&r=

Dla pupila:

Truelove Pet - odblaskowe szelki dla psa

Dzięki zastosowaniu nylonowej taśmy z odblaskiem 3M będzie on dobrze widoczny również w nocy. Regulacja pozwala idealnie dopasować szelki do wielkości zwierzaka. Od spodu są wyłożone miękką siatką z oddychającego materiału, przez co nie powodują otarć skóry podczas użytkowania. Do przypięcia smyczy służy lekkie aluminiowe mocowanie. Szelki są dostępne w 10 kolorach i różnych rozmiarach: od XS do XL.

Promocja: zniżka przy zakupie dwóch produktów.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998679&a=415382&r=

Skorzystaj z wyjątkowych benefitów

Benefit 1 : Dla wszystkich użytkowników, wszystkich produktów

6$ zniżki przy zakupach za 40$!

KOD: ZNIZKA

Oraz

3$ zniżki przy zakupach za 27$!

KOD: OFERTY20

Link do kody : https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998850&a=415382&r=

Data : 06.12.2021 9:00 – 10.12.2021 8:59

Benefit 2 : Dla nowych użytkowników, wszystkie produkty

Ilość ograniczona, kto pierwszy ten lepszy!

Dla nowych użytkowników 15$ zniżki przy zakupach za 20$!

KOD : NOWYROK15

Oraz

Dla nowych użytkowników 4$ zniżki przy zakupach za 5$!

KOD : NOWYROK4

Link do kody : https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1998852&a=415382&r=

DATA : 1.12.2021 9:00 – 1.1.2022 9:00

Benefit 3 : Nowi użytkownicy wszystkie produkty na stronie startowej

Wszystkie pozycje z darmową wysyłką

Sezon na prezenty! Zniżka 5 USD za zakupy powżej 10 USD

KOD : NOWYROK5

Oraz

Sezon na prezenty! Zniżka 10 USD za zakupy powżej 20 USD!

KOD : NOWYROK10

Link do kody : https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1997551&a=415382&r=

DATA : 1.12.2021 9:00 – 1.1.2022 9:00