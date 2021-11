Zniżki sięgające 70 proc. z okazji czarnego piątku przygotowała globalna platforma zakupowa Aliexpress. Dodatkowo na klientów robiących zakupy w tym serwisie czeka darmowa dostawa bez względu na wartość zakupów.

Dla melomanów

EDIFIER TWS330NB - bezprzewodowe słuchawki douszne stereo z aktywną redukcją szumów

Stworzono je z myślą o nawet najbardziej wymagających użytkownikach.

Wykorzystują hybrydową technologię ANC, która eliminuje niepożądany hałas do nawet -38 dB. Bluetooth 5.0 zapewnia szybkie i stabilne połączenie, a kodek audio AAC HD gwarantuje fantastycznej jakości czysty dźwięk. Stopień ochrony IP54 sprawia natomiast, że można je użytkować niemal wszędzie. Słuchawki mają kilka trybów pracy, a obsługujemy je za pomocą panelu dotykowego.

Przy wyłączonym trybie ANC słuchawki pracują nawet 5 godzin na jednym ładowaniu. Jeśli go włączysz, możesz słuchać muzyki ok. 4 godzin. Za pomocą dołączonego do zestawu etui ładującego, można przedłużyć ten czas do 20 godzin. Dzięki funkcji szybkiego ładowania, wystarczy 10 minut w etui , by można było słuchać muzyki przez następną godzinę.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991445&a=415382&r=

Na ten produkt jest 70,96 proc. zniżki z kodem „OFERTYBF”

Vouchery można znaleźć pod tym linkiem: https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991481&a=415382&r=

Dla kierowców

UTRAI 2000A - Przenośna ładowarka o mocy 22000mAh do awaryjnego uruchamiania akumulatora samochodowego

To urządzenie będzie w zimie idealnym towarzyszem podróży, dającym poczucie bezpieczeństwa, chociaż pracuje w dużym zakresie temperatur od -20 do +75 ℃. Jest wyposażone w światło LED (SOS/oświetlenie/stroboskop) i opcję szybkiego ładowania (22000mAh/18W). Nadaje się do zastosowania w pojazdach benzynowych 12V o pojemności skokowej nieprzekraczającej 8,0 l, z silnikiem wysokoprężnym 12V o pojemności nieprzekraczającej 6,0 l. Jest bezpieczna w użyciu dzięki zastosowaniu odwrotnej polaryzacji ochrony, zabezpieczeniu nadprądowemu, przed zwarciem, ochronie nadmiernego ładowania, czy zabezpieczeniu przed przeciążeniem.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991446&a=415382&r=

Na ten produkt jest 61,37 proc. zniżki z kodem „SZYBKA11”

Vouchery można znaleźć pod tym linkiem: https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991460&a=415382&r=

Do kuchni

INTERNAUL - wielofunkcyjne urządzenie ręczne do obróbki owoców i warzyw

Jest wykonane ze stali nierdzewnej i tworzywa ABS bez BPA, czyli całkowicie bezpiecznego w kontakcie z żywnością. Służy do tarcia, cięcia, krojenia i rozdrabniania. Do wyboru jest w sumie osiem nakładek umożliwiających dowolne przygotowanie produktu. Krajarka jest wyposażona w koszt spustowy.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991447&a=415382&r=

Vouchery można znaleźć pod tym linkiem: https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991461&a=415382&r=

ATUCOHO - zestaw 24 sztuk sztućców stołowych wykonanych ze stali nierdzewnej

Całość jest zapakowana w eleganckie pudełko. Do wyboru są zestawy w kolorze czarnym, srebrnym, złotym lub kolorowy. Wszystkie są polerowane lustrzanie. Sztućce nadają się do mycia w zmywarce.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991450&a=415382&r=

Vouchery można znaleźć pod tym linkiem: https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991462&a=415382&r=

Dla elegantek

Imagic - paleta 36 cieni do powiek

Pozwoli wykonać zarówno codzienny makijaż do pracy, jak i na wieczorne wyjście. W zestawie znajdują się cienie matowe i perłowe. Charakteryzują się wysoką zawartością pigmentów barwiących. Całość jest zapakowana w eleganckie, kolorowe etui. Rozmiar produktu to 14,8x14,1x1,1cm, a waga wynosi 240 g.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991456&a=415382&r=

Vouchery można znaleźć pod tym linkiem : https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1991463&a=415382&r=

LAISY - legginsy damskie Bubble Butt z efektem push up

Idealne na trening w siłowni i zajęcia fitness. Ich zaletą jest wysoki stan oraz brak szwów. Dzięki temu idealnie dopasowują się do sylwetki, nadając jej ładny kształt, co ma też wpływ na komfort użytkowania podczas ćwiczeń. Wykonane są z miękkiego, elastycznego, oddychającego i wytrzymałego materiału (90 proc. poliester, 10 proc. spandeks), zapewniającego dobre odprowadzanie wilgoci. Nie mechacą się i nie blakną podczas użytkowania. Legginsy sportowe są dostępne w jedenastu kolorach.

https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1992528&a=415382&r=

Vouchery można znaleźć pod tym linkiem: https://tc.tradetracker.net/?c=17098&m=1992529&a=415382&r=

Benefit 1-BF Codes - 25.11.2021 9:00 - 30.11.2021 9:00

$9 off $60 ZNIZKABF $3 off $28 OFERTYBF

Benefit 2-Cobranding Codes - 25.11.2021 9:00 - 30.11.2021 9:00

$2 off $20 AEPROMO $7 off $47 BFPROMOCJA $9 off $70 CUDAZALI $14 off $100 AEPROMO2021

Benefit 3-Payment Codes

$15 off $30 Pay by Blik 26.11.2021 9:00, kto pierwszy ten lepszy $8 off $40 Pay by Mastercard 25.11.2021 9:00, kto pierwszy ten lepszy $20 off $80 Pay by Mastercard 29.11.2021 9:00, kto pierwszy ten lepszy

Benefit 4-Overseas Warehouse Codes - 25.11.2021 9:00 - 30.11.2021 9:00

$5 off $40 PLSZYBKA5 $11 off $80 SZYBKA11 $20 off $150 SZYBKA20 $25 off $200 SZYBKA25 $50 off $200 NIESPODZIANKA2021(first come,first served) $35 off $300 SZYBKA35

Benefit 5- Quantity limited Codes - 25.11.2021 9:00 - 30.11.2021 9:00

$4 off $5 25BFKOD09, 25BFKOD18 $4 off $5 25BFKOD09, 25BFKOD18 $4 off $5 25BFKOD09, 25BFKOD18 $4 off $5 25BFKOD09, 25BFKOD18 $4 off $5 25BFKOD09, 25BFKOD18

DODATKOWO:

AliExpress oferuje 2 Vouchery dla nowych użytkowników:

1. Kupuj taniutko z AliExpress! Zniżka 5$ przy zakupach za min 10$!

Kod : TANIUTKO (ważny do 01.12.2021 r.)

2. Kupuj taniutko z AliExpress! Zniżka 10$ przy zakupach za min 20$!

Kod : NOWIUTKI (ważny do 01.12.2021 r.)

1-Super rabat ważny tylko 25.11 od 9:00 15$ zniżki na zamówienia powyżej 47$ z kodem promocyjnym "BFPROMOCJA" przy użyciu metody płatności Mastercard, kto pierwszy ten lepszy.

2-Super zniżka obowiązuje tylko 26.11 od 9:00 22$ zniżki na zamówienia powyżej 47$ z kodem promocyjnym "BFPROMOCJA" przy użyciu metody płatności BLIK, kto pierwszy ten lepszy.

3-Super zniżki tylko ważne 29.11 od 9:00 34 $ off na zamówienia powyżej 100 $ z kodem promocyjnym "AEPROMO2021" przy użyciu metody płatności Mastercard, kto pierwszy ten lepszy.

Duże zniżki z okazji Black Friday i Cyber Monday – kombinacje zniżek pozwolą zaoszczędzić naprawdę duże pieniądze”