Próg testów miał być wskazówką we wprowadzaniu obostrzeń. To jednak kolejna dziedzina, w której odstajemy od innych państw dotkniętych przez wirusa. W Europie widoczny jest coraz silniejszy trend powrotu do ograniczeń mobilności. Dotyczą one głównie osób niezaszczepionych. Ma to spowolnić rozwój pandemii, ale też zachęcić czy wręcz przymusić do przyjmowania szczepień. Część państw wprowadza również nakazy: kilka dni temu w Belgii ogłoszono obowiązek szczepień dla pracowników medycznych, tak samo jest m.in. we Włoszech czy Francji, Austria posunęła się jeszcze dalej: nakaz szczepień od 1 lutego będzie dotyczył wszystkich obywateli. Od dziś obowiązuje tam pełny lockdown (w weekend odbyły się masowe protesty przeciwko decyzjom rządu).