Przedstawiciele MS podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawili założenia projektów ustaw składających się na reformę sądów powszechnych. Ziobro podkreślał, że sądownictwo działające dobrze, sprawnie, szybko i blisko ludzi jest warunkiem dobrze funkcjonującego, demokratycznego państwa. Jak dodał, prezentowana reforma sprowadza się do likwidacji wielu obszarów biurokratycznie rozbudowanej machiny sądownictwa. "Poprzez spłaszczenie struktury sądownictwa chcemy po pierwsze uzyskać efekt w postaci uwolnienia przeszło 2 tys. stanowisk sędziowskich" - oświadczył.

Podkreślił, że będzie to bardzo istotne wzmocnienie sądów, gdyż po zmianach sędziowie zamiast angażować się w prace biurokratyczne, zajmą się orzekaniem, czyli tym na co liczy i czego oczekuje polskie społeczeństwo. "Jesteśmy przekonani, że już tylko ta jedna zmiana istotnie i pozytywnie przełoży się na sposób funkcjonowania polskiego sądownictwa" - ocenił szef MS. Ziobro dodał, że niezależnie od tego rodzaju zmian "wprowadzana struktura sprowadza się do tego, że w 350 miejscowościach w Polsce będą funkcjonować z jednej strony sądy regionalne - będzie ich 20 - ale z drugiej strony też sądy okręgowe".

Planowany system ma być prosty i przejrzysty. Punkty powstaną na podstawie porozumień wójtów i burmistrzów z sądami. Będzie sprzęt elektroniczny do rozpraw zdalnych - nie trzeba będzie dojeżdżać do sądów - zapowiedział Ziobro.

"Nie likwidujemy żadnego sądu rejonowego. Żaden sąd, który dzisiaj działa, nie zostanie zlikwidowany" - zapewnił. Dodał, że obecnie działające sądy rejonowe będą miały statut sądu okręgowego.

Nadamy równy status sędziów w Polsce. Zarobki sędziów będą powiązane ze stażem pracy.

Sądy muszą nadążać za informatyzacją. Chcemy zlikwidować absurdy jeśli chodzi o biurokrację – powiedziała też na konferencji wiceminister Katarzyna Frydrych.