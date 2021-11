We wtorek odbyło się posiedzenie Sejmu poświęcone sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Premier Mateusz Morawieckie dziękował z mównicy sejmowej za przeprowadzoną dyskusję. Podziękował m.in. posłom PiS, Zjednoczonej Prawicy za "pełne wsparcie rządu" i "wykazywanie zrozumienia sytuacji".

Premier poinformował też, że na najbliższe posiedzenie Sejmu zaproponowana zostanie uchwała ws. sytuacji na granicy. "Zaproponujemy uchwałę na najbliższe posiedzenie Sejmu, bo ważne jest, by Sejm RP się wypowiedział w tej kwestii. Dziś, myślę, że nie jest czas ku temu z różnych względów" - powiedział Morawiecki.

Zdaniem szefa rządu obecnie "jest taki czas, że jednak Sejm RP powinien wesprzeć rząd polski i nasze instytucje w walce o integralność terytorialną Rzeczypospolitej". "Na to liczymy, o to bardzo prosimy" - powiedział Morawiecki.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek dodała później, że - ponieważ sprawa sytuacji na polsko-białoruskiej granicy jest bardzo poważna - "chcielibyśmy żeby Prezydium Sejmu - pan premier o tym wspomniał - na następne posiedzenie Sejmu przygotowało projekt uchwały, który byłby stanowiskiem naszej Izby wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej".

Witek zaproponowała też, by Sejm przyjął przedstawioną we wtorek informację rządu. Ze względu na zgłoszony sprzeciw poinformowała, że głosowanie nad przyjęciem informacji odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Premier Morawiecki w swym wystąpieniu odniósł się do pytań, które skierowali do niego wcześniej posłowie. Odnosząc się do słów jednej z posłanek - że szacuje się, iż codziennie granice przekracza kilkaset osób - premier powiedział: "Nie, pani poseł, prób jest czasami kilkaset, (...) ale przekracza naszą granicę, może kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt (osób). To, że się w Niemczech pojawia kilkaset osób, czy może kilka tysięcy przez te parę miesięcy, powiem to, niestety, według naszych przypuszczeń wynika z tego, że granica naszych sąsiadów jest mniej szczelna i później w ten sposób oni się przedostają na terytorium niemieckie". "Prób przekroczenia granicy było 32 tysiące" - dodał.

Odnosząc się do pytań o pomoc charytatywną na granicy, premier powiedział: "Każda działalność charytatywna, którą wpuści (Alaksandr) Łukaszenka, która będzie oznaczała współpracę polsko-białoruską, jak najbardziej tak - natychmiast jesteśmy na nią otwarci".

Morawiecki mówił też m.in. o stosowanych przez Polskę procedurach azylowych. "Stosujemy nasze procedury azylowe, one są w pełni zgodne z prawem międzynarodowym" - zaznaczył. Podkreślił, że były próby mechanizmów azylowych UE "połączone z tamtą wielką falą migracji z lat 2015-2018". "My daliśmy jej zdecydowany odpór w Radzie Europejskiej w czerwcu 2018 roku" - wskazywał.

Odnosząc się z kolei do pytań o działania w OBWE oraz "działania bypassowe z krajami, które mogą mieć wpływ na Rosję i Białoruś", premier powiedział: "Mogę powiedzieć, ale to już jest bardziej klauzulowana informacja, że staramy się tak robić. Nawet dziś w Waszyngtonie tego typu działania są podejmowane". Nawiązując do pytania, czy przygotowywane są deportacje, powiedział: "Tak, przygotowujemy deportacje, one są dla tych osób, które się znalazły w ośrodku i taką wolę wyrażają".