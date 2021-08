Najbardziej absurdalne jest jednak położenie samego PiS-u. Ugrupowanie, którego jednym z filarów była narracja przeciw polityce otwartych granic w kryzysie z 2015 r., obecnie prowadzi zakrojoną na szeroką skalę operację sprowadzania do Polski Afgańczyków uwięzionych wokół lotniska w Kabulu. Do kraju trafiają nie tylko tłumacze i współpracownicy wojska. To często ludzie, którzy z polskim kontyngentem nie mieli nic wspólnego – zwykli Afgańczycy, którzy nie wyobrażają sobie życia w emiracie talibów. Do Polski dotarło do tej pory 260 osób, ale liczba ta najpewniej jeszcze urośnie. Tym samym PiS ma szansę przejść do historii jako ugrupowanie, które sprowadziło do kraju największą liczbę uchodźców w najnowszej historii. PiS zbierze jednak cięgi podwójnie: od postępowców za uszczelnienie granicy z Białorusią i od twardogłowych wyborców po prawej stronie za most powietrzny Kabul–Warszawa.