– To, czy temat szeroko wejdzie na polityczną agendę, w dużej mierze zależy od tego, czy podejmie go opozycja. Bo nie wystarczy, że strona rządowa będzie chciała ten temat eksploatować, choć widać, że ma na to ochotę – ocenia Marcin Duma z Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Jego zdaniem to może być temat pułapka. – Opozycja chciałaby się pewnie pokazać jako humanitarna twarz polskiej polityki , mając jednak świadomość, że istnieje poważna obawa czy niepewność w społeczeństwie co do przyjmowania imigrantów. Co do osób uciekających z Kabulu, to chyba nie ma specjalnych wątpliwości, że powinniśmy je przyjąć. Co innego imigranci, których w dużej liczbie widzimy na granicach. Jak zwizualizujemy sobie ich setki czy tysiące, to automatycznie chęć do ich przyjęcia maleje w społeczeństwie. Zwłaszcza że sama Unia jest już bardzo daleko od dawnej retoryki „witajcie, drodzy imigranci” – przyznaje Duma.