W kolejną niedzielę, 15 sierpnia, w ponad 40 parafiach archidiecezji katowickiej powstaną mobilne punkty szczepień, strona kościelna udostępni teren lub lokal i włączy się w promocję szczepień.

Od początku realizacji Narodowego Programu Szczepień, czyli od 27 grudnia 2020 r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, we wszystkich punktach w kraju podano w sumie 34 mln 925 tys. 459 dawek. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 17 mln 818 tys. 502 osoby. Jak podał w sobotę resort zdrowia, poprzedniej doby wykryto 181 nowych zakażeń koronawirusem.

„Chociaż aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wydaje się stabilna, to służby medyczno-sanitarne przestrzegają przed możliwością wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa w najbliższych miesiącach. W związku z tym zagrożeniem, kolejny raz apeluję do Was o żarliwą modlitwę w intencji ustania pandemii, a osoby niezaszczepione proszę o pogłębioną refleksję nad dobrodziejstwem, jakim jest wynalezienie szczepionek ratujących ludzkie życie” - napisał hierarcha do diecezjan.

Jak przekonuje, nawet jeśli decyzja o szczepieniu przeciwko COVID-19 ma charakter dobrowolny, to „powinna ona uwzględnić prawdę fundamentalną: ludzkie życie i zdrowie są cennymi darami udzielonymi człowiekowi przez Boga i powierzonymi jego roztropnej odpowiedzialności”.

„Nie ulega też wątpliwości, że ten rodzaj wyboru należy zawsze odnosić do piątego przykazania Bożego, które stoi na straży ludzkiego życia, a także do odpowiedzialności za dobro wspólne. W dobie pandemii przybiera ono konkretne formy. Są nimi zarówno zdrowie i życie społeczeństwa, jak również prewencja zdrowotna, której celem jest uwolnienie społeczeństwa od rygorystycznych, nierzadko uciążliwych obostrzeń sanitarnych” - zaznaczył arcybiskup.

Zwrócił uwagę, że obostrzenia związane w pandemią prowadzą wiele osób do izolacji, osamotnienia, ograniczania praktyk religijnych, a także do zachwiania „właściwego rozwoju ekonomiczno-gospodarczego naszej Ojczyzny”. „Mając na uwadze działania prozdrowotne, opinie medycznych autorytetów, a także dramatyczne świadectwa osób, które zmagały się w ostatnich miesiącach z koronawirusem, wspólnota naszego lokalnego Kościoła pozytywnie odpowiada na prośbę wojewody śląskiego i włącza się w akcję szczepień przeciw COVID-19” - napisał metropolita.

Zachęca w komunikacie do skorzystania z mobilnych punktów szczepień, które w kolejną niedzielę powstaną z ponad 40 parafiach archidiecezji. „Skorzystajmy z tej okazji i przez przyjęcie szczepionki zadbajmy o własne zdrowie, a może nawet życie” - zaapelował. Mobilne punkty szczepień powstaną m.in. w wybranych parafiach w Bieruniu, Bojszowach, Chorzowie, Gierałtowicach, Imielinie, Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Mikołowie, Rudzie Śląskiej, Wodzisławiu Śląskim czy Żorach.

W drugiej części komunikatu abp Skworc zaprasza na tradycyjną sierpniową Pielgrzymkę Kobiet i Dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, która odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia.

„Mając na uwadze ostanie miesiące, naznaczone zmaganiem się ze skutkami globalnej pandemii COVID-19, jestem przekonany, że nasze największe w archidiecezji maryjne sanktuarium stwarza szansę wyjątkowego, duchowego odpoczynku” - wskazał. „Podejmijmy trud pielgrzymowania w zorganizowanych grupach, pieszo, na rowerach i autokarami, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych” - dodał abp Skworc.

Pielgrzymka kobiet w Piekarach śląskich rozpocznie się modlitwą różańcową. Później mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi biskup toruński Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny. Po mszy zaplanowano godzinę ewangelizacyjną, a następnie nieszpory maryjne.