Trzymam kciuki za sukcesy wszystkich naszych olimpijczyków; szanuję każdego, kto ciężko trenuje by godnie reprezentować Polskę – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Stało się to niemal 40 godzin po sukcesie "srebrnych" wioślarek z Tokio. Wiele osób jako powód opóźnienia gratulacji prezydenta wskazywało coming out jednej ze sportsmenek.

"Trzymam kciuki za sukcesy WSZYSTKICH naszych Olimpijczyków i jestem duchem z Nimi zawsze, czy zdobywają medal czy nie. Szanuję KAŻDEGO, kto ciężko trenuje by godnie reprezentować Polskę. Z wielką radością przyjąłem srebrny medal naszych Wioślarek. Gratuluję i dziękuję! Brawo!" – napisał prezydent w czwartek. W środę na XXXII letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 srebrny medal w wioślarskiej czwórce podwójnej zdobyły Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann. Po wyścigu, gdy zawodniczki dedykowały zwycięstwo swoim partnerom, Zillmann pozdrowiła swoją partnerkę.