Obarczenie kosztami transformacji klimatycznej najbiedniejszych państw UE i tym samym najmniej zamożnych społeczeństw to nie tylko zaprzeczenie dotychczasowych działań UE podjętych choćby w ramach Funduszu Spójności, ale też dobrowolne wystawianie się na kontrę ze strony eurosceptyków. I to nie tylko tych antyklimatycznych. Wbrew utartej opinii obecnie znaczna część eurosceptycznych ugrupowań nie odrzuca konieczności stawiania na odnawialne źródła energii. Jednak gdy tylko okaże się, że na skutek kolejnych klimatycznych kosztów rośnie wzmożenie społeczne (a przykład żółtych kamizelek po podwyżkach cen paliw we Francji może stanowić jedynie preludium do tego, co może się stać), wykorzystają to jako kolejny argument do podważenia sensowności dalszej integracji i za powrotem części kompetencji do państw narodowych. Jeśli wszystkim – od górników, przemysłowców, rolników, aż po kierowców i zwykłych ogrzewających swoje domy obywateli – Zielony Ład będzie kojarzył się jedynie ze zubożeniem, to prędzej czy później do władzy w kolejnych państwach dojdą takie ugrupowania, przy których żadna reforma klimatyczna się nie uda. I żadne płomienne wystąpienia nawet dziesiątek kolejnych nastoletnich szwedzkich aktywistek tego nie zmienią.