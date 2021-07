Polska została w środę zobowiązana przez Trybunał Sprawiedliwości UE do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nieco później w środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją

Kierwiński stwierdził w czwartek w Polsat News, że Trybunał Konstytucyjny jest "zdominowany przez PiS, wybrany przez PiS, kontrolowany przez PiS". Dodał, że PiS nie chce mieć nad sobą żadnej władzy.

"Chcą robić wszystko bezkarnie. Jeżeli są jakieś przekręty, jakieś afery, to chcieliby, żeby wymiar sprawiedliwości w tych sprawach był głuchy i ślepy. Dlatego tak bardzo walczyli z polskimi sądami, dlatego tak bardzo walczyli z Sądem Najwyższym, dlatego upolitycznili Sąd Najwyższy" - mówił Kierwiński.

Jak dodał, "ostatnim domknięciem tego systemu jest wyprowadzenie Polski tak na prawdę z sądownictwa europejskiego".

"Chodzi o to, żeby móc ręcznie wpływać na sędziów w Polsce, móc ich karać, za pośrednictwem izby dyscyplinarnej i doprowadzić do sytuacji, a której afery PiS-u nie będą rozliczane, politycy PiS-u będą bezkarni, a wymiar sprawiedliwości będzie służył tylko walce z tymi, którzy myślą inaczej" - powiedział polityk PO.

Ocenił, że obecnie w Europie są dwa kierunki: albo być w UE po zachodniej stronie Europy, albo po wschodniej - z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i jego sojusznikami. "Nie przez przypadek jest właśnie to, że PiS lokuje się po wschodniej stronie i szuka sprzymierzeńców w proputinowskim (premierze Węgier, Vikotorze) Orbanie, w (lider prawicowej włoskiej Ligi, Matteo) Salvinim, który nosi koszulki z Putinem" - stwierdził.

"Problem w tym, że Salvini nosi koszulki z Putinem, a Kaczyński zachowuje się tak, jakby Putina miał głęboko w sercu" - stwierdził sekretarz generalny PO.

Według niego, "podział na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią jest tu bardzo zasadny, bo tak na prawdę Kaczyńskiemu marzy się bycie drugim Łukaszenką" - dodał. "Dla zwykłego Polaka oznacza to biedę, brak rozwoju, szykany dla tych, którzy myślą co innego, niż władza" - powiedział Kierwiński.