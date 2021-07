10 kwietnia 2022 r. odbędzie się pierwsza, a 24 kwietnia druga tura wyborów prezydenckich we Francji - ogłosił we wtorek rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal. Wybory do Zgromadzenia Narodowego odbędą się 12 i 19 czerwca.

Zarówno prezydent Francji, jak i członkowie Zgromadzenia Narodowego - niższej izby francuskiego parlamentu - są wybierani na pięcioletnie kadencje. Obecny szef państwa Emmanuel Macron został wybrany 7 maja 2017 r. i objął urząd tydzień później.