Parlamentarzyści europejscy w ubiegłym tygodniu apelowali do rządów państw członkowskich o więcej koordynacji przy ustalaniu ograniczeń w ruchu między krajami UE, aby uniknąć plątaniny różnych przepisów i ograniczeń. – Znów mamy do czynienia ze spaghetti przepisów w poszczególnych państwach Unii – grzmiała europosłanka Sophie in ’t Veld podczas sesji Parlamentu Europejskiego w ubiegłym tygodniu. – Państwa nie tylko znów wprowadzają własne reguły, ale też zamęt; mieszkańcy nie mają pewności, co się dzieje – wtórowała jej koleżanka z Holandii Tineke Stirk.