Ponad połowa Polaków wątpi jednak, że notowania opozycji może poprawić Donald Tusk. Przeciwnego zdania jest 42 proc. ankietowanych. Taki podział to głównie efekt szczegółowych opinii w poszczególnych elektoratach. O ile 76 proc. wyborców PiS uważa, że Tusk nie doprowadzi do zmiany układu rządzącego, o tyle wśród wyborców KO czy Lewicy przeciwnego zdania jest około dwie trzecie, a więc zbyt mało, by przeważyć szalę na korzyść Tuska. Co więcej 30 proc. wyborców zarówno KO, jak i Lewicy w taki efekt powrotu Tuska wątpi. – Nawet w elektoracie Tuska nie widać euforii z powodu jego powrotu. Wydaje się, że wyborcy PO nie zostali porwani tym agresywnym wejściem – komentuje wyniki badania Anita Czerwińska, rzeczniczka PiS.