Trwają rozmowy o kompromisie w tej sprawie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. PiS i Porozumienie dały sobie czas na ostatnią próbę dogadania się. Sprawa sporna to nadal kształt zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Pewne ustępstwa rząd już zrobił. W projekcie znalazł się zapis, że minimalna składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie liczona od pensji minimalnej, a nie jak do tej pory ‒ 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jarosław Gowin stara się o zminimalizowanie skutków nowych rozwiązań właśnie dla przedsiębiorców płacących PIT. Na przedwczorajszym spotkaniu Morawiecki pokazał Gowinowi propozycje, które mogą być kompromisem w tej sprawie. ‒ Dotyczą rozwiązań, które zmniejszyłyby skalę obciążeń podatkowych dla części przedsiębiorców ‒ mówił o nich wczoraj Jarosław Gowin. Porozumienie ma czas do niedzieli, żeby udzielić odpowiedzi. Jak wynika z naszych informacji, pomysły nie wzbudziły entuzjazmu. ‒ Nie widać światełka w tunelu, to raczej słabe rozwiązania ‒ mówi nam jeden z polityków Porozumienia, choć nie chce rozmawiać o szczegółach propozycji.