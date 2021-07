Hołownia zapytany na konferencji w Sejmie o spotkanie z p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, a także ewentualne rozmowy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, powiedział, że z Tuskiem odbyło się już takie spotkanie dwa miesiące temu. "Nie mam zaplanowanych kolejnych spotkań" - zaznaczył. A z Rafałem Trzaskowskim - jak mówił Hołownia - rozmawiał ostatni raz rok temu.

Lider Polski 2050 ocenił, że Trzaskowski po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich był o krok od przejęcia przywództwa w Platformie, ale tego nie zrobił. "W momencie, w którym mógł zagrać teraz już tę grę o budowanie własnego ruchu i od Platformy się odkleić - nie podjął tej decyzji. Nie podjął też decyzji o kandydowaniu czy stanięciu tak naprawdę w szranki z Donaldem Tuskiem" - dodał i zaznaczył, że nie wie, co zrobi teraz polityk PO.

"My się możemy spotkać z każdym, kto widzi, że polska polityka potrzebuje nowej polityki - nie starej polityki, polityki opartej na reminiscencjach, na powrotach, na powtarzaniu tych samych zaklęć, które już były powtarzane, tylko rzeczywiście nowej" - mówił Hołownia. "Jak Rafał się zdecyduje coś zrobić, ale na konkretnie - wyjść i coś zrobić, to będzie przestrzeń, żeby usiąść i rozmawiać" - dodał.

Przyznał też, że jeżeli miałoby dojść do "rozmów koalicyjnych" z Donaldem Tuskiem, o co był pytany, to musiałoby dojść do wygranych przez partie opozycyjne wybory. "Nie mam zaplanowanych żadnych spotkań z Donaldem Tuskiem. Nie prowadzimy żadnych rozmów jako ruch. On robi swoją robotę w Platformie, my robimy swoją w Polsce 2050" - podkreślał.

"Pewnie będzie czas, żeby do stołu siąść i rozmawiać - tak jak z każdym, z (prezesem PSL) Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z przedstawicielami Lewicy, jak - daj Boże - kiedyś może z przedstawicielami (Porozumienia) Jarosława Gowina, ale nie o tym jak się zjednoczyć, tylko o tym jak rzeczywiście dzisiaj odpowiedzieć na te pytania, które dzisiaj jak jeździmy w Polskę zadają nam Polacy" - mówił Hołownia.

Wymienił w tym kontekście m.in. kwestie służby zdrowia, szkoły czy wykluczenia transportowego. Zapowiedział, że jego ugrupowanie na jesieni przedstawi swoje propozycje programowe. "Dzisiaj wszyscy mówią o zjednoczonej opozycji, a ja uważam, że my dzisiaj potrzebujemy sensownej, zjednoczonej propozycji, jak rządy po PiS-ie miałyby wyglądać" - powiedział Hołownia.