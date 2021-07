Ozdoba powiedział PAP, że do spotkania z prof. Wiąckiem ma dojść we wtorek wczesnym popołudniem w Sejmie. "Dzisiaj odbędzie się spotkanie z kandydatem na RPO w celu omówienia propozycji kandydatury prof. Wiącka. Grupa posłów Solidarnej Polski spotyka się w Sejmie. Będziemy dyskutowali o przyszłości funkcjonowania RPO. Po tym spotkaniu podejmiemy stosowną decyzję" - poinformował poseł.

Prof. Marcin Wiącek jest obecnie jedynym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Został zgłoszony przez klub Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści, klub Lewicy, klub Prawo i Sprawiedliwość, oraz koła: Polska 2050 i Polskie Sprawy. Solidarna Polska nie deklarowała jeszcze poparcia tej kandydatury. Posłowie SP należą do klubu PiS.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad Sejmu do próby wyboru RPO dojść w czwartek, w popołudniowym bloku głosowań. Wcześniej we wtorek, komisja sprawiedliwości i praw człowieka ma zaopiniować kandydaturę prof. Wiącka. To już szósta próba wyboru następcy Adama Bodnara, którego kadencja skończyła się we wrześniu ub.r. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Prawnik, dr hab. i prof. UW Marcin Wiącek był już kandydatem na RPO podczas poprzedniej, piątej próby powołania Rzecznika. Był wówczas zgłoszony jako wspólny kandydat przez kluby KO, KP-PSL i Lewicy oraz koła Polski 2050 i Polskie Sprawy i posłów niezrzeszonych; pod wnioskiem podpisali się też posłowie Porozumienia. Przegrał jednak głosowanie w Sejmie z kandydatką PiS, senator niezależną Lidią Staroń, na powołanie której nie zgodził się jednak później Senat.

Tym razem Wiącek ma poparcie wszystkich klubów, więc zapewne zostanie wybrany przez Sejm oraz zaakceptowany przez Senat, i będzie mógł objąć urząd RPO.