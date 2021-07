"Bardzo ważne, by jak najwięcej młodych ludzi wstępowało do Wojska Polskiego" – powiedział szef MON. Jak dodał, dzięki temu armia staje się silniejsza, a kraj bezpieczniejszy. Minister spotkał się z się z absolwentami klas wojskowych odbywającymi skróconą służbę przygotowawczą w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Na terenie brygady zorganizowano też piknik w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", wznowionej po przerwie spowodowanej pandemią. "Konsekwentnie stwarzam warunki, żeby Wojsko Polskie się rozwijało, żeby było coraz liczniejsze" – dodał.

Zwrócił uwagę, że w szkoleniu oprócz żołnierzy terytorialnej służby wojskowej biorą udział również absolwenci klas mundurowych. "To młodzi ludzie, którzy przez lata, kiedy kształcili się w szkole średniej, w klasach mundurowych, oprócz wiedzy zdobywali także umiejętności, które, mam nadzieję, w przyszłości spożytkują, jako żołnierze Wojska Polskiego, mam nadzieję, że jako oficerowie" – powiedział Błaszczak. Przypomniał, że absolwentom klas mundurowych starającym się o przyjęcie na studia na wyższych uczelniach wojskowych przysługują dodatkowe punkty.

Minister podkreślił, że skrócone szkolenie trwa 12 dni, ponieważ, "młodzież jest przygotowana żeby pełnić służbę wojskową"; przypomniał, że kończy się ono egzaminem i przysięgą. "Będą to już żołnierze rezerwiści" – powiedział Błaszczak. Wyraził nadzieję, że zostaną oni żołnierzami zawodowymi lub wstąpią do WOT. "Ale nawet jeżeli nie, to ci młodzi ludzie będą przeszkoleni, będą wiedzieli, co zrobić w sytuacji zagrożenia, gdzie się stawić, jak zareagować. To niezwykle istotne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny" – zaznaczył szef MON.

"Wracamy do organizacji pikników pod szyldem zostań żołnierzem, sytuacja epidemiczna nam na to pozwala" – dodał Błaszczak. Ponownie zaapelował, by szczepić się przeciw COVID-19. "Pamiętajmy, że odpowiadamy za własne zdrowie, ale też za zdrowie naszych najbliższych" – zaznaczył.

Podobnie jak na pierwszym pikniku "Zostań żołnierzem", zorganizowanym przed dwoma tygodniami po pandemicznej przerwie, minister przekonywał do Polskiego Ładu. "PiS spowodowało, że owoce wzrostu gospodarczego trafiają do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy wcześniej byli zapomniani. Przykładem tego procesu jest program 500 plus. Ale to etap, który już mamy za sobą. Teraz mówimy o dalszych zmianach, zmianie systemu podatkowego" – mówił szef MON, który jest wiceprezesem PiS. "Innym priorytetem jest zwiększenie nakładów na służbę zdrowia" – dodał. Namawiał, by korzystać z programu badań dla osób, które ukończyły 40 lat.

Skrócenie do 12 dni służby przygotowawczej, dla absolwentów klas wojskowych, uproszczenie formalności związanych z naborem i kampania "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" to działania podjęte przez MON dla ułatwienia rekrutacji do wojska.

Szkolenie odbywa się podczas wakacji w centrach szkolenia, szkołach podoficerskich, ośrodkach szkolenia i wytypowanych jednostkach wojskowych. Kadeci mają zajęcia przez 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Ogółem jest to 86 godzin zajęć, w tym 77 godzin zajęć z praktyki i 9 z teorii.

Podczas ubiegłorocznych wakacji skróconą służbę odbyło ponad 300 absolwentów, którzy stali się rezerwistami. Niektórzy wstąpili do zawodowej służby wojskowej, inni do WOT. Jak poinformował resort, obecnie szkolenie w ramach skróconej służby przygotowawczej odbywa się w 14 jednostkach wojskowych w całym kraju.

Klasy wojskowe liczą obecnie ok. 6,3 tys. kadetów. W 2017 r. ruszył pilotowy program "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", w którym edukacja wojskowa obejmuje 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. W bieżącym roku szkolnym rozpoczął się program "Oddziały Przygotowania Wojskowego" dla uczniów liceów i techników. Minimalna liczba zajęć w ramach tego programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia są prowadzone w szkole i w patronackiej jednostce wojskowej.